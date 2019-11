GDP के आंकड़े स्वीकार करने लायक नहीं, अर्थव्यवस्था की हालत बेहद चिंताजनक: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने जीडीपी में गिरावट पर कहा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि आज जारी जीडीपी के आंकड़े साफ तौर पर अस्वीकार्य है. मनमोहन सिंह के मुताबिक इस देश की आकांक्षा 8 से 9 फीसदी की दर से विकास करने की है. पहली तिमाही के 5 फीसदी से दूसरी तिमाही में जीडीपी का 4.5 फीसदी हो जाना तेज गिरावट है. दूसरी तिमाही चिंता पैदा करने वाली है. उन्होंने कहा कि आर्थिक नीति में थोड़े बदलावों से अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होने वाला है.

Former PM Dr Manmohan Singh: GDP figures released today are as low as 4.5%.This is clearly unacceptable. Aspiration of our country is to grow at 8-9%. Sharp decline of GDP from 5% in Q1 to 4.5% in Q2 is worrisome. Mere changes in economic policies will not help revive the economy https://t.co/H5wWrFKket

— ANI (@ANI) November 29, 2019