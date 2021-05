396 रुपये के माउथवाश के बदले मिला 13 हजार का Redmi Note 10, Amazon की एक पॉलिसी के चलते रिटर्न करना भी संभव नहीं

ई-कॉमर्स कम्पनियों द्वारा सामानों की डिलीवरी में कई बार ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती है कि किसी शख्स ने जो ऑर्डर किया, उसके बदले उसे कुछ और डिलीवर हुआ. ऐसा ही एक वाकया मुंबई के एक शख्स के साथ हुआ. एक शख्स लोकेश डागा ने

396 रुपये के माउथवाश के लिए ऑर्डर बुक किया था, हालांकि जब उन्हें डिलीवरी मिली तो यह करीब 13 हजार का स्मार्टफोन निकला. डागा ने यह शॉपिंग अमेजन के जरिये की थी तो उन्होंने इस पूरे वाकये को ट्विटर पर पोस्ट किया और उसमें अमेजन को भी टैग किया.

डागा की ट्वीट के मुताबिक कोलगेट के चार माउथवाश बॉटल्स ऑर्डर किए थे जिसकी बिलिंग 10 मई को हुई है. 396 रुपये के इस ऑर्डर के बदले उन्हें Redmi Note 10 डिलीवर हुआ जिसकी कीमत करीब 13 हजार रुपये है. डागा ने इसे रिटर्न कराने को कोशिश की लेकिन अमेजन के नियमों के मुताबिक इसे वापस नहीं कराया जा सकता.

Hello @amazonIN Ordered a colgate mouth wash via ORDER # 406-9391383-4717957 and instead of that got a @RedmiIndia note 10. Since mouth was in a consumable product returns are restricted and am unable to request for return via the app(1/2) pic.twitter.com/nPYGgBGNSR

डागा ने एक फॉलो-अप ट्वीट के जरिए बताया कि उन्हें जो ऑर्डर डिलीवर हुआ है, उसके पैकेजिंग में जो लेबल है, वह उन्हीं के लिए है लेकिन जो इनवॉइस है, वह किसी और के नाम का है. डागा द्वारा ट्वीट की गई रसीद के मुताबिक यह रेडमी हैदराबाद (तेलंगाना) में पारसनाथ को डिलीवर किया जाना था.

SBI: घर बैठे बदलें बैंक खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहां देखें स्टेपवाइज पूरी प्रॉसेस

डागा रेडमी नोट 10 को रिटर्न करना चाहते हैं ताकि इसे हैदराबाद के पारसनाथ के पास भेजा जा सके लेकिन एक पॉलिसी के तहत ऐसा संभव नहीं हो पाया तो उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया है. डागा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि माउथवाश के कंज्यूमेबल प्रॉडक्ट है जिसके कारण इसे रिटर्न नहीं किया जा सकता है. चूंकि उनके ऑर्डर की बिलिंग माउथवाश के नाम पर हुई है तो रेडमी नोट 10 पाने के बावजूद इसे रिटर्न करना संभव नहीं है. डागा ने इसे रिटर्न कर जिस शख्स ने इसका एड्रेस किया था, उसके पते पर भेजने के लिए कंपनी को मेल भी किया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.