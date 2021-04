असम में बड़ा भूकंप; रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.4, कई इमारतों को भारी नुकसान

असम और ज्यादातर उत्तर-पूर्वी राज्यों में बुधवार को दिनभर बार-बार आए भूकंपों ने इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाया है और लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया. झटकों से सीधे मौतों ती कोई तुरंत रिपोर्ट्स नहीं आई हैं. लेकिन दो लोग, एक Kamrup मेट्रोपोलियन और एक Nagaon जिले में भूकंप के दौरान सदमे और दिल का दौरा पड़ने से मर गए. असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने यह जानकारी दी है.

शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, चार जिलों में 10 लोग घायल हुए, जब 6.4 तीव्रता का पहला भूकंप तेजपुर में आया, जो सोनितपुर जिले का मुख्यालय है. ASDMA ने एक बयान में बताया कि यह भूकंप सुबह 7.51 बजे आया था. इसका असर कई उत्तर-पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, भूटान और बांग्लादेश के हिस्सों में भी रहा.

पहला भूकंप उसके जल्द बाद आया, जिसके बाद 4.7, 4 तीव्रता के झटके आए. उसके बाद दो 3.6 तीव्रता के झटके आए. ये झटके क्रमश: सुबह 8.03 बजे, 8.13 बजे, 8.25 बजे और 8.44 बजे आए. रिजनल Meteorological सेंटर (RMC) के डिप्टी डायरेक्टर संजय O’neil Shaw ने यह जानकारी दी. 3.2 तीव्रता का दूसरा भूकंप असम के Nagaon जिले में सुबह 10.05 बजे आया. इसके कुछ समय बाद 3.4 तीव्रता का दूसरा भूकंप तेजपुर में आया.

Shaw ने कहा कि दोपहर 12.32 बजे, 2.9 तीव्रता का भूकंप Morigaon में आया. इसके बाद तीन और भूकंप आए, जिसने सोनितपुर जिले को हिलाया.

महाराष्ट्र में धीमा पड़ा टीकाकरण तो आएगी कोरोना की तीसरी लहर, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बड़ी चेतावनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बार मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को फोन करके भूकंप द्वारा हुए नुकसान का जायजा लिया और उन्हें केंद्र से पूरी मदद का भरोसा दिया. सोनोवाल ने बाद में Dhekiajuli का दौरा किया, जो सोनितपुर जिले में भूकंप का केंद्र है. पूरे असम से इमारतों और दूसरे ढांचों को बहुत नुकसान की खबरें आई हैं, जिसमें से अधिकतर तेजपुर, Nagaon, गुवाहाटी, Mangaldoi, Dhekiajuli और Morigaon के केंद्रीय और पश्चिमी शहरों में स्थित हैं.

