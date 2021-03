Maharashtra Restrictions: कोरोना से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस 15 अप्रैल तक रहेंगे प्रभावी, मुंबई में पांच से अधिक केसेज आने पर हाउसिंग सोसायटी होगी सील

Maharashtra Restrictions: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसकी समयसीमा आगे बढ़ा दी गई हैं. अब ये रिस्ट्रिक्ंशस 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगी. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया है. यह नाईट कर्फ्यू 28 मार्च की रात से लागू हो जाएगा. मुंबई की मेयर ने कहा कि मुंबई में नाईट कर्फ्यू रात 10 या 11 बजे से शुरू हो सकता है.

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का फैसला लिया है. नाईट कर्फ्यू के दौरान सभी होट्लस व पब्स बंद रहेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी. इसके अलावा मुंबई में किसी हाउसिंग सोसायटी में पांच से अधिक मामले आने पर सोसायटी सील होगी.

मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि नाईट कर्फ्यू के दौरान सभी होटल्स व पब्स बंद रहेंगे. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही मंजूरी रहेगी. इसके अलावा जिस भी आवासीय सोसायटी में पांच या इससे अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आएंगे, बीएमसी उसे सील करेगी. मुंबई की मेयर के मुताबिक मुंबई में नाईट कर्फ्यू रात 10 या 11 बजे से शुरू हो सकता है.

BMC will seal the residential societies with five or more cases. We are seeing a higher positivity rate in high-rises than in slums and ‘chawls’. Hotels and pubs to remain closed during the night curfew. Only essential services will be allowed: Mumbai Mayor Kishori Pednekar. pic.twitter.com/EqGWIKzf3t

— ANI (@ANI) March 27, 2021