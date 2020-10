महाराष्ट्र: मुंबई मेट्रो ​फिर चलने को तैयार, 19 अक्टूबर से कर सकेंगे सफर

महाराष्ट्र सरकार ने मेट्रो रेल (Metro Rail) को 15 अक्टूबर से दोबारा परिचालन की अनुमति दे दी है. जल्द ही इसके लिए शहरी विकास विभाग SOP जारी करेगा. इस फैसले के बाद मुंबई मेट्रो की ओर से कहा गया है कि वह 19 अक्टूबर से फिर यात्री सेवा शुरू करेगी. राज्य सरकार ने यह अनुमति ‘बिगिन अगेन’ गाइडलाइंस के तहत दी है और कहा है कि मेट्रो ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से एहतियातों के साथ शुरू किया जाए.

महाराष्ट्र सरकार की इजाजत के तुरंत बाद वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर पर मेट्रो रेल का संचालन करने वाली मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड (MMOPL) की ओर से कहा गया कि वह इस रूट पर 19 अक्टूबर से अपनी सेवा शुरू करेगी. मुंबई मेट्रो कोविड19 महामारी के चलते मार्च से बंद है. मुंबई में 11.7 km लंबी मेट्रो लाइन रोज 4.5 लाख से अधिक यात्रियों को सफर कराती है.

@MumMetro is thankful to Government of Maharashtra for allowing metro operations. We have already initiated safety inspections and trial runs, and are set to restart passenger operations from Monday, 19th October 2020, 8:30 am. #MissionBeginAgain #HaveANiceDay

हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मेट्रो ट्रेनों में सामान्य यात्रियों को भी सफर करने की इजाजत होगी या फिर यह जरूरी सेवा से जुड़े कर्मचारियों के सफर तक ही सीमित रहेगी, जैसे कि अभी मुंबई लोकल है.

बिगिन अगेन के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी व प्राइवेट सभी लाइब्रेरियों को गुरुवार यानी 15 अक्टूबर से फिर से खुलने की इजाजत दे दी है. कंटेनमेंट जोन्स के बाहर बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबीशंस को भी गुरुवार से खोला जा सकेगा. जानवरों के बाजार समेत स्थानीय साप्ताहिक बाजार भी कंटेनमेंट जोन्स के बाहर खुल सकेंगे. भीड़ कम रखने के लिए मार्केट व दुकानों को गुरुवार से रात 9 बजे तक खोले जा सकने की अनुमति दी गई है.

राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि अब एयरपोर्ट पर कोविड19 टेस्टिंग के बाद यात्रियों की इनडेलिबल इंक से स्टांपिंग नहीं की जाएगी. साथ ही रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों के हेल्थ चेकअप और स्टांपिंग को रोका जाएगा.

