महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर; देवेंद्र फणनवीस ने मुख्य मंत्री पद की ली शपथ, अजीत पवार डिप्टी सीएम

बीजेपी के देवेंद्र फणनवीस ने महाराष्ट्र मुख्य मंत्री पद की शपथ ली. एनसीपी नेता अजित पवार डिप्टी सीएम बने.

महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर आज देखने को मिला है. कल तक जहां शिव सेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनना तय दिख रहा था, आज वहीं बीजेपी के देवेंद्र फणनवीस ने सुबह 8 बजे राज्य के मुख्य मंत्री पद की शपथ ले ली है. एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है. अजित पवार के इस रुख को जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनका निजी फैसला बताया है, वहीं शिवसेना बीजेपी की इस साल पर बौखला गई है. शिवसेना ने इसे महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया है.

30 नवंबर तक साबित करना है बहुमत

ऐसी खबर है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी-एनसीपी की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त दिया है. इससे पहले 2014 में भी बीजेपी ने एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई थी, हालांकि तब एनसीपी सरकार में शामिल नहीं हुई थी. बाद में शिवसेना भी बीजेपी के साथ आ गई थी और अपना समर्थन देते हुए सरकार में शामिल हुई थी.

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को घोषित हुए थे. बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था लेकिन शिवसेना के सीएम पद पर अड़े रहने की वजह से सरकार गठन पर तकरार बनी रही. बीजेपी के 105 विधायक है. वहीं, शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं.

बीजेपी के दांव से शिव सेना बौखलाई

बीजेपी के इस दांव से शिव सेना बौखला गई है. शिव सेना नेता संजय राउत ने कहा कि सत्ता और धन का दुरुपयोग किया गया. अंधेरे में पाप होता है, चोरी होती, व्यभिचार होता है. जिस तरह से अंधेरे में शपथ दिलाई गई, इससे शिवाजी महाराज के नाम को बदनाम किया गया हैः. उन्होंने कहा कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र की पीठ में खंजर घोपा, इससे शरद पवार का कोई संबंध नहीं है. यह धोखा महाराष्ट्र की जनता और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ हुआ है.

संजय राउत ने कहा कि कल अजीत पवार बैठक में हमसे बात नहीं कर रहे थे. उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी, शरद पवार को भी यह महसूस हो गया था. थोड़ी देर में अजीत पवार बाहर चले गए थे और उनका फोन बंद हो गया था. इस घटनाक्रम से शरद पवार का कोई लेना-देना नहीं.

वहीं, एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि यह अजीत पवार का निजी फैसला है, एनसीपी का नहीं. यह साफ करना चाहता हूं कि हम इस फैसले का समर्थन नहीं करते हैं.

पीएम ने फडणवीस को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फडणवीस को दोबारा सीएम बनने के लिए बधाई दी है. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्‍वास है कि दोनों नेता महाराष्‍ट्र के बेहतर भविष्‍य के लिए मिलकर काम करेंगे. शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने चुनाव जीता था और शिवसेना पीछे हट गई. महाराष्‍ट्र को स्थिर शासन की जरूरत थी। इसलिए हम साथ आए हैं.

