राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में देवेंद्र फणनवीस ने कहा कि शिवसेना और बीजेपी के बीच ढाई-ढाई साल के सीएम पद पर कोई निर्णय नहीं हुआ था. (ANI)

Maharashtra government formation Hindi Updates: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणनवीस ने शुक्रवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना इस्तीफा दे दिया. राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कहा है. बता दें, महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के एक पखवाड़े बाद भी सरकार गठन पर कोई सहमति नहीं बन पाई.

राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में देवेंद्र फणनवीस ने कहा, ”मैंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है और मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है. जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं हो जाती, राज्यपाल ने मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहने को कहा है.”

50-50 फॉर्म्युले पर नहीं हुई थी बात

उन्होंने कहा, ”ढाई-ढाई साल के सीएम पद पर कोई निर्णय नहीं हुआ था. शिवसेना और बीजेपी के बीच सीएम पोस्ट के लिए 50-50 फॉर्म्युले पर मेरे सामने कभी कोई निर्णय नही हुआ. मैंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, नितिन गडकरी से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने भी सीएम पर 50-50 फॉर्म्युले पर किसी भी तरह के फैसले से इनकार किया.”

Devendra Fadnavis: Unfortunately,day when results came,Uddhav ji said all options open for Govt formation.That was shocking for us as people had given mandate for alliance and in such circumstances it was a big question for us that why he said all options are open for him pic.twitter.com/leOA9s4d5m — ANI (@ANI) November 8, 2019

देवेंद्र फडणवीस के बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उद्धव ठाकरे ने कहा कि ”मैं बाला साहेब की तरह सच के साथ खड़ा हूं. मुझ पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं. अमित शाह बात करने मुंबई आए थे. मैंने सीएम पद को लेकर अमित शाह से स्पष्ट रूप से बात की थी. सबको पता है झूठ कौन बोल रहा है.”

Uddhav Thackeray: It is very sad that while cleaning the Ganga their minds became polluted. I felt bad that we entered into an alliance with the wrong people pic.twitter.com/3ikVu9bdbv — ANI (@ANI) November 8, 2019

ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, ”पदों और मुख्यमंत्री पद को लेकर 50-50 पर सहमति बनी थी. मुझे इसपर सफाई देने की जरूरत नहीं. शिवसेना का सीएम होने के सपने को पूरा करने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है. हमारे काम बीजेपी जैसा नहीं. अमित शाह ने कहा था कि जिनकी ज्यादा सीट उनका सीएम. मैंने कहा कि मैं यह नहीं मानूंगा. बीजेपी भूल गई कि दुष्यंत चौटाल ने उनके लिए क्या कहा था. शिवसेना झूठ बोलने वालों की पार्टी नहीं है. मैंने कभी पीएम मोदी पर आरोप नहीं लगाए. मैं बीजेपी वाला नहीं हूं. झूठ नहीं बोलता. मैं झूठ बोलने वालों से बात नहीं करता. मैंने कभी दुष्यंत चौटाला जैसी भाषा का प्रयोग नहीं किया.”

अगली सरकार भी बीजेपी के नेतृत्व में

देवेंद्र फणनवीस ने कहा, ”हमने महाराष्ट्र के किसानों के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया. मैं भरोसा जताता हूं कि अगली सरकार भी बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी.हमने बाला साहेब और उद्धव ठाकरे के बारे में कभी गलत बात नहीं कही, लेकिन हमारे नेता और पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में काफी कुछ कहा गया.”

उन्होंने कहा कि बीजेपी जब भी कोई सरकार बनाएगी, उस सरकार में तोड़-फोड़कर किसी विधायक को नहीं लेंगे. सरकार ना बनाना जनादेश का अपमान है. खरीद-फरोख्त के झूठे आरोप लगाए गए.

‘राज्य को सरकार न दे पाने का खेद’

फणनवीस ने कहा कि पिछले 5 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो आदि पर काफी काम किया. लोगों ने हमारे काम की वजह से हम पर भरोसा किया और दोबारा सेवा का मौका दिया. इस बार हमारी सीटें थोड़ी कम रह गईं. हमें राज्य को सरकार न दे पाने का खेद है.

उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने नतीजे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकल्प खुले होने की बात कही, इसका क्या मतलब निकाला जाए. उन्होंने कहा, ”मैंने उद्धव ठाकरे के साथ कई मुद्दों पर काम किया है, लेकिन इस बार मैंने उद्धव ठाकरे को फोन किया तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की.”

बहुमत के बावजूद नहीं बन पाई सहमति

भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री के पद को लेकर रस्साकशी के कारण उनके पास संयुक्त रूप से 161 विधायकों के साथ बहुमत से अधिक का आंकड़ा होने के बावजूद सरकार गठन पर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई. शिवसेना सीएम पद चाहती थी, जिस में बीजेपी के साथ रजामंदी नहीं हो पाई. महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय सदन में बहुमत का आंकड़ा 145 है. विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 105 सीट, शिवसेना ने 56, राकांपा ने 54 और कांग्रेस ने 44 सीट जीती है.