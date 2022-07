Maharashtra Floor Test: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट में पास, 164 विधायकों ने समर्थन में किया वोट

288 सदस्य वाले सदन में 164 विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में मतदान किया है, जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं.

आज महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है. (फोटो-इंडियन एक्सप्रेस)

Maharashtra Floor Test: आज महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है. राज्य के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज फ्लोर टेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने बहुमत साबित कर दिया. 288 सदस्य वाले सदन में 164 विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में मतदान किया है, जबकि विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं. हाल ही में शिवसेना के एक विधायक की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते विधानसभा की वर्तमान संख्या घटकर 287 रह गई है. इसलिए अब बहुमत के लिए 144 विधायकों का समर्थन जरूरी है. एक और विधायक ने दिया धोखा फ्लोर टेस्ट से पहले ठाकरे के खेमे से शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर शिंदे गुट में शामिल हो गए. बांगर हिंगोली जिले के कलमनुरी से विधायक हैं. इसके साथ ही शिंदे गुट में अब पार्टी के विधायकों की संख्या 40 हो गई है. एकनाथ शिंदे को यह विश्वास मत भाजपा के राहुल नार्वेकर के 164 मतों के बहुमत से विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के एक दिन बाद आया है. उद्धव ठाकरे के पद छोड़ने के एक दिन बाद शिंदे ने 30 जून को सीएम पद की शपथ ली थी. वहीं, बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली. इन कांग्रेस नेताओं ने नहीं दिया वोट फ्लोर टेस्ट में जिन कांग्रेस विधायकों ने वोट नहीं दिया, उनमें शामिल हैं- अशोक चव्हाण, प्रणति शिंदे, जितेश अंतापुरकर, विजय वडेट्टीवार, जीशान सिद्दीकी, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू अवले, मोहन हम्बर्दे,शिरीष चौधरी. राजनीति में हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता : फडणवीस देवेंद्र फडणवीस ने अपना मजाक उड़ाने वाले लोगों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ‘मैंने एक बार कहा था कि मैं वापस आऊंगा. लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया. मैं आज वापस आया हूं और उन्हें (एकनाथ शिंदे) अपने साथ लाया हूं. मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया. मैं उन्हें माफ कर दूंगा, राजनीति में हर बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता.” देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट जीतने पर सीएम एकनाथ शिंदे को बधाई देते हुए विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिंदे एक वफादार शिव सैनिक हैं. उन्होंने कहा, “वह बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा के प्रति वफादार हैं.” देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सदन ने भाजपा-शिवसेना के एक मुख्यमंत्री को मंजूरी दे दी है. फडणवीस ने कहा, “पुलिस कार्रवाई और जेल का सामना करने के बावजूद शिंदे ने आम आदमी की मदद करने के लिए काम किया है.” उन्होंने आगे कहा कि शिंदे 2004 से पांच बार एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं. फडणवीस ने आगे कहा कि शिंदे और उनके कार्यकर्ता भी उस समय जेल गए थे जब बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद चल रहा था. विश्वास मत जीतने के बाद विधानसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे एक अच्छे नेता हैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचे. उन्होंने कहा, “वह व्यक्तिगत रूप से गांवों का दौरा करते थे और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेते थे. उन्होंने रिक्त पदों को भरना सुनिश्चित किया. इसलिए शिंदे इतने अच्छे नेता हैं.”

