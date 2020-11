L&T ने गगनयान मिशन के लिए पहला हार्डवेयर किया डिलीवर, तय समय से पहले पूरा किया काम

इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (Larsen and Toubro or L&T) ने मंगलवार को कहा कि उसने इसरो को गगनयान लॉन्च वाहन के लिए पहला हार्डवेयर कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद तय कार्यक्रम से पहले डिलीवर किया है. कंपनी ने बीएसई को फाइलिंग में कहा कि कोविड-19 द्वारा लगाई गई सीमाओं के बावजूद, इसे तय कार्यक्रम से पहले बिना किसी दिक्कत के डिलीवर किया गया.

सेगमेंट का उत्पादन L&T के पवाई एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में किया गया. भारत के पहले मानव वाले स्पेसक्राफ्ट मिशन के लिए बढ़ी हुई क्वालिटी और समयसीमा की जरूरतों को पूरा किया गया.

इस पहली डिलीवरी को देश के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा बताते हुए ISRO चेयरमैन के सीवान ने इसरो और L&T टीमों को बधाई दी है. उन्होंने आगे कहा कि दोनों टीमों ने कार्यक्रम से पहले फ्लाइट हार्डवेयर को रिलीज करने पर बिना रूके काम किया. इसके साथ एक मानव स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए जरूरी सबसे ऊंची गुणवत्ता के स्तर को भी बरकरार रखा गया है.

L&T के पूर्णकालिक डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (डिफेंस और स्मार्ट टेक्नोलॉजी) जेडी पाटिल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इसरो वैज्ञानिकों, L&T इंजीनियरों और टेक्नीशियन के साथ मिलकर वे देश की आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे. L&T इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम (HSFP) में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है.

RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक पर की कार्रवाई, 25 हजार रु तक निकाल सकेंगे ग्राहक

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑग्रनाइजेशन का करीब पांच दशकों से विश्वसनीय सहयोगी L&T इसरो के हर एक मिशन के हार्डवेयर की रेंज के उत्पादन में शामिल रहा है. कंपनी ने बताया कि इसमें मशहूर चंद्रयान और मंगलयान भी शामिल हैं.

नाजुक बूस्टर सेगमेंट का डायामीटर 3.2 मीटर, लंबाई 8.5 मीटर और वजन 5.5 टन है. इसे वर्चुअल इवेंट में संयुक्त तौर पर हरी झंडी दिखाई गई थी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.