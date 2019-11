आम आदमी को झटका! 76.5 रुपये महंगा हो गया रसोई गैस सिलेंडर, यहां देखें नई कीमतें

LPG Gay Cylinder Price Update: महंगी सब्जियों की बजट से किचन के बढ़े बजट से परेशान आम आदमी को सरकार ने एक और झटका दिया है. 1 नवंबर को लगातार तीसरे महीने सरकारी तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर दी है. नवंबर महीने के पहले दिन HPCL, BPCL और IOC की ओर से जारी किए गए नए रेट में 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 76.5 रुपये तक बढ़ गई है. पिछले 3 महीने में गैस सिलेंडर के दाम 105 रुपये तक बढ़ चुके हैं. 3 माह पहले अगस्त में दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 574.50​ रुपए का था.

शहर नई कीमतें पुरानी कीमतें

दिल्ली 681.50 605

कोलकाता 706 630

मुंबई 651 574.50

चेन्नई 696 620

source: iocl.com

19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी 119 रुपए की बढ़ोत्तरी कर दी गई है. दिल्ली में कमर्शियल बैस सिलेंडर का दाम अब 1204 रुपए हो गया है. यह पिछले महीने यानी अक्टूबर में 1085 रुपए का था. पिछले 3 महीनों की बात करें तो कमर्शियल गैस सिलेंडर 193 रुपये महंगा हो गया है. 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम भी बढ़कर 264.50 रुपए हो गए हैं.

शहर नई कीमतें पुरानी कीमतें

दिल्ली 1204 1085

कोलकाता 1258 1139.50

मुंबई 1151.50 1032.50

चेन्नई 1319 1199

source: iocl.com

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.