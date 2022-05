LPG Cylinder Price Today: महंगाई की मार! रसोई गैस सिलेंडर के फिर बढ़े दाम, अब इतनी चुकानी होगी कीमत

LPG Price Hike Today: आम आदमी पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है. पेट्रोल और डीजल की महंगाई झेल रहे कंज्यूमर्स के लिए किचन का खर्च भी बढ़ता जा रहा है. गुरुवार 19 मई को रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder Price Today) की कीमतों में इस महीने दूसरी बार बढ़ोतरी की गई. 14.2 KG वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. इसके पहले 7 मई को गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ाए गए थे. वहीं, कामर्शियल सिलेंडर के दाम भी आज से बढ़ गए हैं. LPG Cylinder हर शहर में 1000 रु के पार इस बढ़ोतरी के बाद अब देश भर के लगभग सभी शहरों में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से अधिक हो गई है. दिल्ली और मुंबई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1003 रुपये के करीब है. कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1029 रुपये हो गई है, जबकि चेन्नई में इसकी कीमत आज से 1018.5 रुपये होगी. पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपये से 1003 रुपये पर पहुंच गया है. The price of a 14.2 kg domestic LPG cylinder increased by Rs 3.5 with effect from today. The domestic cylinder will cost Rs 1003/cylinder from today. Earlier it was Rs 999.50. — ANI (@ANI) May 19, 2022 कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा कमर्शियल गैस सिलेंडर भी आज से महंगा हो गया है. 19 KG वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है. इसके पहले 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर के दाम दिल्लीर में 102 रुपये बढ़कर 2355.5 रुपये हो गया था. बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का भाव जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है. जिसके चलते दुनियाभर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं.

