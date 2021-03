लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला कोरोना पॉजिटिव, AIIMS में भर्ती

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद 20 मार्च को एम्स कोविड केंद्र में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने रविवार को एक बयान में बताया कि बिड़ला की हालत स्थिर है और उनके अहम अंग सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं.

अस्पताल के मुताबिक, 58 साल के बिड़ला 19 मार्च को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और अगले दिन उन्हें एम्स कोविड केंद्र में निगरानी के लिए भर्ती कराया गया.

Lok Sabha Speaker Om Birla tested positive for COVID19 on March 19. He was admitted to AIIMS COVID Centre for observation on March 20. He is stable: AIIMS, Delhi pic.twitter.com/nhook5tr83

Coronavirus Update: भारत में कोविड-19 के 43,846 नए मामले; एक्टिव केस तीन लाख के पार, भोपाल में लॉकडाउन

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के 43,846 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कुल केस की संख्या 1.15 करोड़ को पार कर गई है. यह 25 नवंबर के बाद एक दिन में केस की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है. इसमें से, 3.09 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 1.11 करोड़ लोग रिकवर हुए हैं. 197 लोगों की मौतों के साथ, कुल मृतकों की संख्या अब 1.59 लाख से ज्यादा हो गई है. महाराष्ट्र में 27,126 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पंजाब में रविवार को 2,578 केस थे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.