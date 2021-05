दिल्ली में सोमवार से हटेगा लॉकडाउन, केजरीवाल ने कहा, दिहाड़ी मजदूरों को ध्यान में रखकर किया फैसला

Delhi Unlock Process: कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश की राजधानी दिल्ली में लगाया गया लॉकडाउन सोमवार 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसके बाद अनलॉक प्रक्रिया शुरू की जाएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने कहा कि यह समय धीरे-धीरे अनलॉक करने है. कहीं ऐसा न हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भुखमरी से मर जाएं. ऐसे में बैलेंस बनाकर चलना है कि कोरोना को भी कंट्रोल कर लें और आर्थिक गतिविधियों को भी जितना हो सके शुरू किया जाए. धीरे-धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू करनी है. बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है. इसलिए एकदम से नहीं खोलेंगे. धीरे-धीरे खोलेंगे.

मुख्यमंत्री केजरीवाल के मुताबिक इस बारे में एलजी साहब की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला किया गया है. फिलहाल दो गतिविधियों को एक हफ्ते के लिए खोला जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और फैक्ट्रियों को. ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सबसे पहले दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासी कामगारों को सबसे पहले राहत मिले.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में सभी ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5,000 रुपये देकर उनकी मदद का एलान किया था, ताकि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको थोड़ी मदद मिल सके. इसके अलावा दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को अगले दो महीने मुफ्त राशन देने का एलान किया गया था. दिल्ली में लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं. हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन दो महीने चलेगा. आज शुक्रवार 28 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार 31 मई से धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का एलान कर दिया है.

