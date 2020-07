बिहार में 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, गाइडलाइंस जारी- खेती कार्य को मंजूरी, बंद रहेंगे पूजा स्थल

Lockdown in Bihar: नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने कोरोनावायरस महामारी (Covid19 Pandemic) के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन का एलान किया है. बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर पूर्ण बंदी का फैसला किया है. इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी. बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, नवादा, कैमूर, मोतिहारी, मुंगेर, खगड़िया और किशनगंज पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है. मंगलवार को राज्य में 1432 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है.

बिहार के डिप्सी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया, ”कोविड19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इस बारे में जल्द ही दिशानिर्देश जारी कर दिए जाएंगे.” बता दें, बिहार में कोरोना का संक्रमण अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में तेजी से फैला है. अनलॉक 2 के दौरान (1 जुलाई से 14 जुलाई तक) 8865 कोविड19 पॉजिटिव मिले. अनलॉक 1 के एक माह में कोरोना के 6181 मरीज मिले थे. जुलाई के 14 दिन में ही पूरे जून से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले.

बिहार सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन के दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें खेती और निर्माण संबंधी गतिविधियों को अनुमति दी गई है. पूजा स्थल बंद रहेंगे. वाणिज्यिक, निजी और सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, कुछ उल्लेखित अपवादों को छूट मिलेगी. आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी.

#Bihar Government issues fresh order in view of rising cases of #Covid19 . The order will remain in force for a period of 16 days with effect from 16.07.2020. #lockdown #BiharFightsCorona pic.twitter.com/YyRHh3G6kG

राज्य सरकार की ओर से मंगलवार शाम तक जारी आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 18,853 पहुंच चुकी है. बीते 24 घंटे में 1432 नए कोविड19 मामले सामने आए हैं. अभी तक 12,364 मरीज कोरोना से रिकवर हो गए हैं. कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं. हालांकि, इस बीच रिकवरी भी बढ़ी है. अनलॉक 1 के दौरान 6,024 मरीज कोरोना रिकवर हो गए. वहीं, जुलाई के 14 दिन में 4820 मरीज ठीक हुए हैं. वहीं, अनलॉक 1 के दौरान 48 मरीजों की मौत हुई, जबकि 1 जुलाई से 14 जुलाई के दौरान 86 कोरोना मरीजों की जान गई.

