दिल्ली में 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल का एलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एलान किया कि राजधानी में लॉकडाउन एक और हफ्ते 3 मई, सोमवार सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जा रहा है. दिल्ली में एक हफ्ते लॉकडाउन के बावजूद पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड ऊंचाई पर है. केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे खत्म हो रहा था. बढ़ोतरी जरूरी था क्योंकि मामलों में गिरावट नहीं आ रही है.

केजरीवाल ने आगे बताया कि सभी लोग, जिसमें व्यापारी और आम लोग शामिल हैं, उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते के दौरान उन्होंने देखा कि पॉजिटिविटी रेट 36-37 फीसदी पहुंच गया था. उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में ऐसे ऊंचे आंकड़े पहले कभी नहीं देखे हैं. आज, यह घटकर 29 फीसदी हो गया है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो रहा है. हमें इंतजार करके देखना होगा और इससे लड़ाई करनी होगी.

अधिकारियों ने कहा कि लॉकडाउन की शर्तें समान रहेंगी, जिसमें जरूरी कर्मचारियों को अपने पहचान पत्र दिखाकर सफर करने की इजाजत होगी. और दूसरे लोग ई-पास के लिए अप्लाई कर सकेंगे.

केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी के बारे में भी बात की, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में अस्पताल परेशान हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने उन्हें 480 टन आवंटित किया था, जिसे एक दिन पहले बढ़ाकर 490 टन किया गया. उन्हें करीब 700 टन की जरूरत है, लेकिन उन्हें 335 से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं. कमी अस्पतालों में मामला बन रहा है. मंत्री और विधायक फोन कर रहे हैं और समन्वय कर रहे हैं. कुछ मामलों में वे असफल रहे, जबकि कुछ दूसरों में उन्हें सफलता मिली. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने मदद की कोशिशें की हैं.

दिल्ली सीएम ने एक ऐप्लीकेशन के लॉन्च का भी एलान किया, जहां मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और अस्पतालों को ऑक्सीजन के स्टेटस साझा करना होगा, जिससे सरकार डिमांड और सप्लाई को माप सके और कमी की संभावना का आकलन कर सके.

