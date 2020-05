Lockdown 4.0: देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, मेट्रो, एयरलाइंस बंद रहेंगी; रेड, ऑरेंज, ग्रीन पर राज्य करेंगे फैसला

देश में लॉकडाउन 31 मई 2020 तक बढ़ गया है. गृह मंत्रालय ने सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की सरकारों व प्रशासनों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. कुछ दिनों पहले देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा. पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ने की घोषणा से पहले ही महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु लॉकडाउन बढ़ा चुके थे. महाराष्ट्र कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक, राज्य में आज तक कुल 30,706 मामले आ चुके हैं.

लॉकडाउन 4.0 में डॉमेस्टिक मेडिकल सर्विसेज, डॉमेस्टिक एयर एंबुलेंस और सिक्योरिटी उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दिए गए उद्देश्यों के लिए चल रही फ्लाइट्स को छोड़ यात्रियों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पूरे देश में बंद रहेंगी. लॉकडाउन 4.0 में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स का फैसला राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश लेंगे. वे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर ये फैसला लेंगे. सभी सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल व ऐसी ही अन्य जगहें पूरे देश में 31 मई तक बंद रहेंगी. गृह मंत्रालय ने कोविड19 मैनेजमेंट, ऑफेन्सेज और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए पेनल्टी को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए हैं.

Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा. हालांकि, उनकी सरकार कर्फ्यू की पाबंदियों को हटा देगी. उन्हेंने कहा कि 18 मई से राज्य में कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा. लेकिन लॉकडाउन 31 मई तक लागू रहेगा. सिंह ने आगे 18 मई से सीमित सार्वजनिक परिवहन दोबारा शुरू किए जाने का भी संकेत दिया. पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 18 मई से और रियायतों का एलान करेगी लेकिन उन्होंने कोरोना वायरस को राज्य में फैलने से रोकने के लिए लोगों का समर्थन मांगा.

बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 90 हजार को पार कर चुकी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17 मई सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कोरोना के मामले 90,927 हो चुके हैं. अब तक 2872 लोगों की मौत हुई है, एक्टिव केस 53946 हैं, जबकि 34109 मरीज ठीक हो चुके हैं. बता दें चीन में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव की आधिकारिक संख्या 82,941 है. कोरोना के मामलों में कमी और अंकुश को न देखते हुए पंजाब ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है. पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड19 के 4,987 मामले सामने आए, ये मामलों में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है.

