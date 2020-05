COVID19 Lockdown 4.0 Live Updates: देश में कोरोना के मामले 1 लाख के पार, दिल्ली में 500 नए केस

गुजरात के राजकोट में पान और चाय की दुकानें फिर जमने लगी हैं. दुकान मालिक सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्राहकों में 6 फीट की दूरी रहे और एक बार में दुकान पर 5 से ज्यादा लोग न हों.

Rajkot: Paan and tea shops allowed to function during the fourth phase of the COVID19 lockdown. The shop owners have to ensure that customers maintain a minimum 6 feet distance from each other and that not more than 5 people are present at one time at the shop. #Gujarat pic.twitter.com/V7HlwlQpoV