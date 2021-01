Republic Day Parade 2021 Highlights: राजपथ पर दिखी सेना के शौर्य और देश के सांस्कृतिक विविधता की झलक

Republic Day: बांग्लादेश आर्मी की एक दल और बैंड ने राजपथ पर मार्च किया. बांग्लादेश सैन्य दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शहनूर शवन ने किया.112 सदस्यों वाली यह सैन्य दल पहली बार राजपथ परेड में हिस्सा ले रही है.

Marching Contingent & Band of Bangladesh Army participate in #RepublicDay parade. The contingent is being led by Lt Col Abu Mohammed Shahnoor Shawan.The 122-member strong contingent is participating in the parade for the first time. pic.twitter.com/K4rym6bQQO