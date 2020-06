लंदन में बैठे शख्स ने खरीदी मुजफ्फरपुर की ‘शाही लीची’; किसान ने की डिजिटल डील, मिला अच्छा दाम

बिहार के मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur) की लीची का स्वाद अब लंदन वाले भी चखेंगे. मुजफ्फरपुर के एक किसान ने कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लंदन में एक खरीदार को लीची बेची है. इस उपलब्धि पर केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने खुशी जाहिर की है. प्रसाद ने ट्वीट में कहा है कि किसान को न सिर्फ लीची का अच्छा दाम मिला, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े झंझटों से भी उसे जूझना नहीं पड़ा. बता दें कि मुजफ्फरपुर की लीची काफी मशहूर है. इसे ‘शाही लीची’ के नाम से भी जाना जाता है.

केन्द्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि कोरोना महामारी में फसल बेचने को लेकर किसानों की मदद करने के लिए CSC ने डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है. इस प्लेटफॉर्म पर किसान, खरीदार और ट्रांसपोर्टर सभी एक दूसरे से डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं. किसान सीधे तौर पर खरीदारों को फसल बेच सकते हैं. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक स्टार्टअप agri10x ने विकसित किया है.

Delighted that Litchi from Muzaffarpur is going to London.

A farmer from Muzaffarpur in Bihar has sold Litchi to a buyer in London through digital platform of Common Service Center. Farmer not only got the best price for Litchis but also saved transportation related challenges. pic.twitter.com/vVhP06Gfp5

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 9, 2020