Employment for Women: महिलाओं को रोजगार के लिए LinkedIn का बड़ा कदम, ये है फुल डिटेल

Employment Opportunities for Women: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लिंक्डइन और यूएन वूमेन ने हाथ मिलाया है.

LINK Women को सबसे पहले परीक्षण के तौर पर महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा. (Image- Pixabay)

Employment Opportunities for Women: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन (LinkedIn) और यूएन वूमेन (UN Women) ने हाथ मिलाया है. इस साझेदारी के तहत लिंक्डइन 5 लाख डॉलर (3.88 करोड़ रुपये) निवेश करेगी. इस प्रोजेक्ट LINK Women को सबसे पहले परीक्षण के तौर पर महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा. इसमें करीब 2 हजार महिलाओं में डिजिटल, सॉफ्ट और रोजगार के लिए जरूरी स्किल विकसित किया जाएगा. इसके बाद फिर उन्हें रोजगार मेले, मेंटरिंग सेशन और पियर-टू-पियर नेटवर्क के जरिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. Reliance Outlook: रिलायंस का शेयर इस साल 10% मजबूत, करें मुनाफा वसूली या ज्यादा रिटर्न के लिए बने रहें तीन साल का है प्रोजेक्ट

दोनों के बीच साझेदारी का यह प्रोजेक्ट तीन साल का है. 15 महीने के पायलट के बाद यूएन वूमेन और लिंक्डइन अपने प्रोग्राम को जरूरत पड़ने पर सुधार करेंगे और फिर इसे एशिया-प्रशांत के अन्य देशों में लेकर जाएंगे. लिंक्डइन के मैनेजर (भारत) आशुतोष गुप्ता के मुताबिक यूएन वूमेन के साथ मिलकर महिलाओं की डिजिटल क्षमता को विकसित किया जाएगा और फिर उनकी भागीदारी फॉर्मल इकॉनमी में बढ़ाई जाएगी. महिलाओं को उचित स्किल और रिसोर्सेज उपलब्ध कराया जाएगा. यूएन वूमेन इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव सुसान फर्ग्यूसन के मुताबिक रोजगार और उद्यमिता के मौकों के लिए सबसे अहम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच है. इस प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को नई डिजिटल और रोजगार लायक स्किल्स मिलेगी जिससे उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके.यह साझेदारी महिलाओं के सशक्तिकरण सिद्धातों (WEPs) के मुताबिक आगे बढ़ेगी. ये सिद्धांत बिजनेसेज को गाइड करते हैं कि वर्कप्लेस, मार्केटप्लेस और कम्यूनिटी में किस तरह से लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए. क्या होगी LinkedIn और UN Women की भूमिका?

यूएन वूमेन और लिंक्डइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल एक्सपर्टाइज के जरिए सहयोगियों को साथ मिलकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बुलाएगी. सभी एक साथ मिलकर कैंपेन चलाएंगे और इवेंट्स आयोजित होंगे. इसके अलावा अपने नेटवर्क से प्रमुख सहयोगियों को वर्कप्लेस पर पुरुषों व महिलाओं के लिए समान मौके उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. (Input: PTI)

