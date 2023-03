‘Naatu Naatu’ गाने पर Tesla कारों का लाइट शो, Elon Musk ने भी किया कमेंट, देखें वायरल वीडियो

Tesla cars on the song Natu Natu: एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां टेस्ला कारों का इस्तेमाल करते हुए, Natu Natu’ गाने की बीट्स पर एक पूरा लाइट शो आयोजित किया गया.

इस गाने ने हाल ही में ऑस्कर जीता है और इंटरनेट पर छा गया है.

Tesla cars on the song Natu Natu: आरआरआर का गाना ‘Naatu Naatu’ एक जुनूनी गाना है. शुरुआत में इस संगीत को दक्षिण भारत में काफी पसंद किया गया, लेकिन धीरे-धीरे इसकी लोकप्रियता पहले भारत और अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है. इस गाने ने हाल ही में ऑस्कर जीता है और इंटरनेट पर छा गया है. एंबेसडर से लेकर बच्चों तक, हर कोई इस पेपी गाने पर थिरक रहे हैं. अब एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जहां टेस्ला कारों का इस्तेमाल करते हुए, ‘Natu Natu’ गाने की बीट्स पर एक पूरा लाइट शो आयोजित किया गया. ‘Natu Natu’ गाने पर लाइट शो का आयोजन ‘Naatu Naatu’ ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी दर्शकों का मनोरंजन किया है. वायरल वीडियो को एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया था. वीडियो में, कई टेस्ला कारों को न्यू जर्सी में एक पार्किंग में लाइन में खड़ा देखा जा सकता है और उनकी हेडलाइट्स ‘Naatu Naatu’ की बीट के साथ तालमेल बिठा रही थीं. अब यह वीडियो वायरल है और इंटरनेट पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है. Schedule your light show on multiple vehicles simultaneously to create an epic festival of lights! https://t.co/XyhIXTTC0g — Tesla (@Tesla) March 20, 2023 न्यू जर्सी में हुई है यह घटना पोस्ट के कैप्शन के अनुसार यह घटना अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई. वीडियो को अब तक करीबन 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. ऊर्जा से भरपूर मैग्नम ओपस ट्रैक ‘Naatu Naatu’ ने इस साल ऑस्कर नामांकन में ‘ओरिजिनल सांग’ श्रेणी में जगह बनाई और जीत हासिल की. ‘आरआरआर’ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग केटेगरी में ऑस्कर आवार्ड जितने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया. ‘Naatu Naatu’ गाने को एमएम कीरावनी ने कंपोज और चंद्रबोस ने लिखा है. पटना रेलवे स्टेशन पर हुआ कुछ ऐसा कि यात्रियों को करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना, क्या है पूरा मामला? मस्क ने भेजा दिल वीडियो वायरल होने के बाद RRR के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल ने भी इसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस प्यार के लिए सभी का शुक्रिया. इस वीडियो में टेस्ला और इसके मालिक एलन मस्क को भी टैग किया गया है. इसपर प्रतिकिया देते हुए मस्क ने कमेन्ट में दिल वाली इमोजी से रिप्लाई किया है तो वहीं टेस्ला ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल पर री-ट्वीट किया है.

