Lata Mangeshkar Passes Away: स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा

लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं और उन्हें बीमारी के हल्के लक्षण थे. उन्हें आठ जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था.

भारत की स्वर कोकिला और मशहूर गायिका लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया.

Lata Mangeshkar Passes Away: भारत की स्वर कोकिला और मशहूर गायिका लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया. वह 92 वर्ष की थीं. उनकी छोटी बहन उषा मंगेशकर ने यह जानकारी दी है. उषा मंगेशकर ने कहा, ‘‘वह (लता मंगेशकर) अब नहीं रहीं. उनका सुबह निधन हो गया.’’ लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थीं और उन्हें बीमारी के हल्के लक्षण थे. उन्हें आठ जनवरी को ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर प्रतीत समदानी और उनकी टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था. मंगेशकर की हालत में सुधार हुआ था और वेंटिलेटर हटा दिया गया था, लेकिन शनिवार को उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया. दो दिन का राष्ट्रीय शोक लता मंगेशकर के निधन पर दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. पीएम मोदी ने जताया दुख I am anguished beyond words. The kind and caring Lata Didi has left us. She leaves a void in our nation that cannot be filled. The coming generations will remember her as a stalwart of Indian culture, whose melodious voice had an unparalleled ability to mesmerise people. pic.twitter.com/MTQ6TK1mSO — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर के निधन पर रविवार सुबह शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह अपने दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘लता दीदी ने अपने गीतों के जरिए विभिन्न भावनाओं को व्यक्त किया. उन्होंने दशकों से भारतीय फिल्म जगत में आए बदलावों को नजदीक से देखा. फिल्मों से परे, वह भारत के विकास के लिए हमेशा उत्साही रहीं. वह हमेशा एक मजबूत और विकसित भारत देखना चाहती थीं.’’ मोदी ने आगे कहा, ‘‘मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता. दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं. उनके निधन से देश में एक खालीपन पैदा गया है, जिसे भरा नहीं जा सकता. भावी पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की पुरोधा के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मोहित करने की अद्वितीय क्षमता थी.’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे लता दीदी से हमेशा बहुत स्नेह मिला. मैं उनके साथ की गई बातों को हमेशा याद रखूंगा. मैं और देशवासी लता दीदी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं. मैंने उनके परिवार से बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. ओम शांति.’’ राष्ट्रपति ने भी व्यक्त किया शोक लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, “लता जी का निधन मेरे लिए, दुनियाभर के लाखों लोगों के लिए हृदयविदारक है. लता दीदी जैसा कलाकार सदियों में एक बार पैदा होता है. वह एक असाधारण व्यक्ति थीं, जो उच्च कोटि के व्यवहार की धनी थीं.” उनकी सुरीली आवाज अमर है: राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सुरीली आवाज अमर है, जो उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी. गांधी ने ट्वीट किया, ”लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद खबर मिली. उनकी आवाज कई दशकों तक भारत में सबसे प्रिय रही.” कांग्रेस नेता ने कहा, ”उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा गूंजती रहेगी. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.”

