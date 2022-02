Lata Mangeshkar Death Reactions: स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से शोक में डूबा देश, जानिए सचिन तेंदुलकर से लेकर वहीदा रहमान तक, किसने क्या कहा

सचिन तेंदुलकर ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा है, “खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं लता दीदी के जीवन का हिस्सा था. उनके जाने से ऐसा लगता है कि मैंने भी अपना एक हिस्सा खो दिया.”

देश के संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में शुमार रहीं और स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया.

Lata Mangeshkar Death Reactions: देश के संगीत जगत की सबसे बड़ी हस्तियों में शुमार रहीं और स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया, लेकिन वह अपने सुरीले गीतों के जरिए संगीत प्रेमियों के दिलों में सदा अमर रहेंगी. उनके गीतों ने कभी प्रेम, कभी खुशी, कभी दुख की भावनाओं को व्यक्त किया तो कभी संगीत की धुनों पर नाचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने हर तरह की भावना को अपनी आवाज के जरिए संगीत प्रेमियों के दिलों तक पहुंचाया है. उनके निधन पर उद्धव ठाकरे, सचिन तेंदुलकर, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन, ए आर रहमान और धर्मेंद्र समेत कई हस्तियों ने शोक प्रकट किया है. आइए जानते हैं कि किसने क्या कहा. गौरवशाली युग का अंत: उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को एक बयान में कहा कि लता मंगेशकर के निधन से एक गौरवशाली युग का अंत हो गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि गायिका की सुरीली आवाज अमर रहेगी और उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई दुखी है. मुख्यमंत्री ने आगे बयान में कहा, ‘‘वह हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगी.’’ ठाकरे ने कहा, ‘‘यह दुखद है कि लता मंगेशकर हमें छोड़कर चली गईं. वह माता के समान थीं. उनकी आवाज ने सभी के जीवन में हर स्थिति को जीवंत कर दिया. उनकी आवाज ने भाषा, क्षेत्र, जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं को तोड़ दिया.’’ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लता मंगेशकर के उनके परिवार के साथ मधुर संबंध थे. उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक था और उन्हें कैमरों तथा विभिन्न लेंस के बारे में अच्छी जानकारी थी. हम अक्सर फोटोग्राफी पर चर्चा करते थे और वह मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरी फोटो प्रदर्शनी में मौजूद रहती थीं. हाल में जब मैं अस्पताल में भर्ती था, तो उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी.’’ Lata Mangeshkar: जब लता मंगेशकर हो गईं थीं बेहोश, जानिए स्वर कोकिला के जीवन से जुड़े 10 दिलचस्प अनसुने किस्से मैंने अपना एक हिस्सा खो दिया: सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के लिए लता मंगेशकर मां की तरह थीं. दोनों के बीच बहुत खास रिश्ता था. लता मंगेशकर ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी की थी. सचिन ने ट्वीट करते हुए कहा है, “खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं लता दीदी के जीवन का हिस्सा था. उन्होंने हमेशा मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया. उनके जाने से ऐसा लगता है कि मैंने भी अपना एक हिस्सा खो दिया. वह हमेशा अपने संगीत के माध्यम से हमारे दिलों में जीवित रहेंगी.” मैंने अपनी एक सहेली खो दी: वहीदा रहमान लता मंगेशकर के साथ अपने दोस्ताना संबंधों को याद करते हुए अभिनेत्री वहीदा रहमान ने कहा कि वह महान गायिका को अक्सर चॉकलेट, कबाब और बिरयानी भेजा करती थीं, जिसके बदले में अपने आशीर्वाद के रूप में लता उन्हें सुंदर साड़ियां भेजती थीं. उन्होंने रविवार को शोक प्रकट करते हुए कहा, ‘‘मैंने अपनी एक सहेली खो दी, सबसे सुंदर इंसान.’’ वहीदा ने कहा, ‘‘यह हर किसी के लिए अलग-अलग तरह से सचमुच में एक नुकसान है. मेरे लिए, मैं नहीं जानती कि क्या कहना है, हम एक दूसरे से रोज बातचीत नहीं किया करते थे लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के साथ का बहुत अच्छा समय बिताया, हम एक दूसरे को बखूबी जानते थे. लेाग अक्सर सोचते हैं कि वह एक शर्मीली महिला थी लेकिन मैंने उन्हें चुटकुले सुनाते देखा. हमने जो वक्त साथ गुजारा है, वह मेरे साथ सदा रहेगा.’’ सदियों की सबसे बेहतरीन आवाज खामोश हो गई: अमिताभ बच्चन मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रविवार को गायिका लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी आवाज को सदी की सबसे बेहतरीन आवाज कहा. मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने लिखा, ”वह हमें छोड़कर चली गईं…सदियों की सबसे बेहतरीन आवाज खामोश हो गई… उनकी आवाज अब स्वर्ग में गूंजती रहेगी. उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूं.” यह खालीपन हमेशा बना रहेगा: ए आर रहमान मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए रविवार को कहा कि वह बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने उनके साथ गाने रिकॉर्ड किए और उनके साथ गाया व उनसे रियाज का महत्व सीखा. रहमान ने कहा, ‘‘यह हम सभी के लिए बहुत दुखद दिन है. लताजी सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, न केवल एक प्रतीक, बल्कि भारत की चेतना, भारतीयता, हिंदुस्तानी संगीत, उर्दू और हिंदी कविता का हिस्सा थीं. उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए. हम सभी के लिए यह खालीपन हमेशा बना रहेगा.’’ Lata Mangeshkar Passes Away: स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा फिल्म जगत की इन हस्तियों ने भी दी श्रद्धांजलि फिल्म जगत से अभिनेता धर्मेंद्र, अभिनेत्री शबाना आज़मी, माधुरी दीक्षित नेने, अभिनेता सलमान खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन ने गायिका को श्रद्धांजलि दी. ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ और ‘मोहब्बतें’ जैसी फिल्मों में गायिका के साथ काम कर चुकी संगीतकारों की जोड़ी जतिन-ललित के ललित पंडित ने कहा कि वह बहुत मजाकिया और बातों को याद रखने वाली व्यक्ति थीं.

अभिनेता धर्मेंद्र ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, “दुखी है सारी दुनियां, विश्वास नहीं होता आप हमें छोड़कर चले गए !!! हम आपको याद करेंगे लता जी, आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं.”

वहीं, आजमी ने कहा, ‘‘उनकी आवाज ने हमारे जीवन को रोशन कर दिया, जब हम उदास होते हैं तो हमें उससे सांत्वना मिलती है, जब हम कमजोर होते हैं तो ताकत मिलती है.’’

सलमान खान ने ट्वीट किया, ”हमारी स्वरकोकिला आप हमेशा हमारी यादों में रहेंगी. आपकी आवाज सदैव हमारे बीच रहेगी.”

माधुरी दीक्षित-नेने ने कहा, ”वर्षों से लता ताई की आवाज सुनती आ रही हूं. उन्होंने हमारे दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है, जो कभी नहीं मिटने वाली.”

कुमार ने ट्वीट किया, ”मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे… और ऐसी आवाज को कोई कैसे भूल सकता है. लता मंगेशकर जी के निधन से गहरा दुख हुआ, मेरी संवेदना और प्रार्थनाएं.”

देवगन ने लिखा, ”एक महान हस्ती. मैं हमेशा उनके गीतों की विरासत को संजोकर रखूंगा. हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम लता जी के गाने सुनकर बड़े हुए. ओम शांति. मंगेशकर परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.” कॉरपोरेट जगत ने दी श्रद्धांजलि कॉरपोरेट जगत के दिग्गजों ने रविवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज देश ने एक महान हस्ती को खो दिया है. आरपी संजीव गोयनका समूह के चेयरमैन संजीव गोयनका ने कहा कि लता जी का संगीत आने वाले वर्षों में भी सभी को मंत्रमुग्ध करता रहेगा.

प्रमुख उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘आप क्या कह सकते हैं जबकि आपकी आवाज चली गई …ओम शांति.

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि उनकी आवाज, आकर्षण और संगीत पीढ़ियों तक कायम रहेगा.

अडाणी ने ट्वीट किया, ‘‘यदि किसी ने पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया है, तो वह लता दीदी ही थीं. दीदी ने 36 भाषाओं में गाया है. अरबों लोग उनको याद करेंगे.’’

