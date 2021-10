Lakhimpur Kheri Violence Live Updates: राहुल गांधी बोले, देश में आज तानाशाही राज, किसानों की हो रही हत्या; योगी के मंत्री ने कहा, अनाप-शनाप बोल रहा विपक्ष

लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की मंजूरी नहीं दी है और अगर राहुल गांधी लखनऊ आते हैं तो उनसे एयरपोर्ट पर ही लखीमपुर व सीतापुर नहीं जाने का अनुरोध किया जाएगा. ठाकुर के मुताबिक सीतापुर व लखीमपुर के एसपी व डीएम ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी को न आने देने का आग्रह किया था.

