Lakhimpur Kheri Violence Live Updates: प्रियंका गांधी की हिरासत पर उठे सवाल, पूर्व गृह मंत्री चिंदबरम ने बताया संवैधानिक अधिकारों का हनन

प्रियंका गांधी नजरबंदी को लेकर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अहम सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को सूर्य उगने से पहले सुबह 04:30 बजे पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभी तक ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश किया गया है है. यह पूरी तरह अवैध और शर्मनाक कृत्य है. चिंदबरम ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, लग रहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का कुछ और मतलब होता है. उन्होंने कहा कि लॉ का मतलब आदित्यनाथ का कानून और ऑर्डर का मतलब आदित्यनाथ का आदेश. उन्होंने प्रियंका गांधी की नजरबंदी को पूरी तरह से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया.

It's completely illegal & utterly shameful. She was arrested at 4:30 am, before sunrise by a male police officer. She is not been taken to a judicial magistrate so far yet: Congress leader P Chidambaram on Priyanka Gandhi Vadra's detention pic.twitter.com/yWtEiqNW4I