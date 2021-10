Lakhimpur Kheri Violence Live Updates: प्रियंका गांधी का पुलिस कस्टडी में अनूठा विरोध प्रदर्शन, मृत किसानों के परिजनों को मुआवजे और सरकारी नौकरी का योगी सरकार ने किया ऐलान

विपक्ष को लखीमपुर जाने से रोकने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि धारा 144 लखीमपुर में लागू किया गया है तो लोगों को लखनऊ आने से क्यों रोका जा रहा है, क्या अब उत्तर प्रदेश में किसी के पास कोई अधिकार नहीं है? बता दें कि यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने लखनऊ एयरपोर्ट से छत्तीसगढ़ के सीएम और पंजाब की डिप्टी सीएम सुखविंदर सी रंधावा को लैंड नहीं करने का निर्देश दिया है.

Why are people being stopped from visiting Lakhimpur Kheri? Section 144 has been imposed in Lakhimpur Kheri then why isn't one allowed to land in Lucknow? Do people no longer have rights in UP? Does one need a visa to visit UP?: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel