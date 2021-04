KVS Admission: केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख, जानिए कैसे, कहां करना है आवेदन

Last Day of Online Form Submission in KVS: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के स्कूलों की पहली कक्षा के लिए एडमिशन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज यानी 19 अप्रैल को है. ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं. आम बोलचाल में सेंट्रल स्कूल कहे जाने वाले इन स्कूलों में ए़डमिशन के लिए काफी लोग प्रयास करते हैं. सही ढंग से एडमिशन फॉर्म भरना दाखिले की प्रक्रिया का पहला और बेहद जरूरी कदम है. इस काम को बिना किसी गलती के कैसे पूरा करना है, आइए जानते हैं.

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली कक्षा का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एक अलग वेब पोर्टल ही बना दिया है. इसी पोर्टल पर जाकर आपको एडमिशन फॉर्म भरना होगा. यह वेब पोर्टल ओपन करने के लिए आपको इस वेब एड्रेस पर जाना होगा: https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/index.html

KVS के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा. ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करने के साथ ही जो वेब पेज खुलेगा उसमें आपको “पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें / Click here to register” लिखा हुआ दिखेगा. वहां क्लिक करने पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लिकेश फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देश यानी इंस्ट्रक्शन्स दिखाई देंगे. ये दिशानिर्देश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए हुए हैं. आप बाएं तरफ दिए Language के विकल्प पर क्लिक करके अपनी पसंद की भाषा का चुनाव कर सकते हैं.

सभी लोगों को सलाह है कि यहां दिए गए सारे दिशानिर्देशों को ध्यान से पूरा पढ़ें. ऐसा करना सही ढंग से फॉर्म भरने और किसी गलती से बचने के लिए बेहद जरूरी है. पूरे इंस्ट्रक्शन्स पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए उस चेक बॉक्स पर टिक भी करना होगा, जिसमें लिखा है कि आपने दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है. इस घोषणा के सामने दिए बॉक्स में टिक करने के बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ पाएंगे. यहां टिक करने के बाद आपको नीचे दिए उस बटन पर क्लिक करना है जिस पर “आगे बढ़ें/Proceed” लिखा है.

दिशानिर्देशों को पढ़ने के बाद आप जैसे ही “आगे बढ़ें/Proceed” के बटन पर क्लिक करेंगे नए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा. इस पेज पर बच्चे के बारे में मांगी गई सारी जानकारी सिर्फ अंग्रेजी में ही भरनी है. यहां कोई भी जानकारी बेहद सावधानी से भरें, क्योंकि यहां दी गई जानकारी एक बार सबमिट करने के बाद उसमें बदला नहीं जा सकता.

बच्चे के नाम, जन्म की तारीख जैसी जानकारियों के अलावा यहां अभिभावक को अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी देना होगा. यह जानकारी बिलकुल ध्यान से भरें और मोबाइल नंबर वही दें जो आपके पास हमेशा रहता हो क्योंकि आगे चलकर फॉर्म सबमिट करने के दौरान इसी दिए गए मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा. फॉर्म में सारी जानकारी और कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सबसे नीचे एक “Register” लिखा हुआ बटन दिखेगा, जिसे क्लिक करने पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा.

रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक यूनीक लॉगिन कोड (Login Code) मिलेगा. इसे आप ध्यान से लिखकर अपने पास रख लें. ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसी कोड की मदद से लॉगिन करना होगा. एप्लिकेशन फॉर्म में आप किन्हीं तीन केंद्रीय विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इनमें किसी तरह के वरीयता क्रम या प्रिफरेंस चुनने का विकल्प मौजूद नहीं है. आप जिन तीन स्कूलों का विकल्प देंगे, उनमें से किसी भी स्कूल में उपलब्धता के आधार पर एडमिशन का ऑफर दिया जा सकता है.

एप्लिकेशन फॉर्म को पहले दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से भरें. आप फॉर्म भरते समय उसे बीच-बीच में सेव (Save) भी करते रह सकते हैं. सेव करने से फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सिर्फ आपके लिए सुरक्षित हो जाएगा. इसका फायदा यह है कि अगर फॉर्म भरने के दौरान आपको कोई कनफ्यूजन है, जिसे पहले दूर करना है या बीच में आपका कोई और जरूरी काम आ गया तो आपने जहां तक भरा था, उसे दोबारा नहीं भरना पड़ेगा. थोड़ी देर बाद आप वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था. फॉर्म को पूरी तरह भरने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन (Submit Application) का बटन क्लिक करना होगा.

आवेदन सबमिट होने पर आपको एक एप्लिकेशन सबमिशन कोड (Application Submission Code) मिलेगा. यह कोड आपको पहले दिए गए लॉगिन कोड से अलग होगा. ध्यान रखें कि जब तक एप्लिकेशन सबमिशन कोड नहीं मिलता, आपकी आवेदन प्रक्रिया यानी एप्लिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं मानी जाएगी. आप इस एप्लिकेशन सबमिशन कोड को ध्यान से लिखकर रख लें. क्योंकि आगे आपको हर जगह इसी कोड की जरूरत पड़ेगी, लॉगिन कोड की नहीं. एडमिशन के समय भी एप्लिकेशन सबमिशन कोड ही बताना होगा. इतना ही नहीं, एडमिशन के बारे में आगे कोई भी पूछताछ करनी हो तो भी एप्लिकेशन सबमिशन का जिक्र करना जरूरी होगा.

एप्लिकेशन फॉर्म ठीक से सबमिट होने के बाद आपको उन ओरिजिनल दस्तावेजों यानी डॉक्युमेंट्स की सूची भी दिखाई जाएगी, जिन्हें एडमिशन का ऑफर मिलने पर स्कूल में जमा करना होगा. एप्लिकेशन सबमिशन कोड के साथ ही साथ दस्तावेजों की इस सूची को भी लिखकर रख लें. दाखिले के समय यह सभी दस्तावेज मुहैया कराने होंगे, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा.

पहले रजिस्ट्रेशन करते समय और फिर एप्लिकेशन फॉर्म को सबमिट करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको उस मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था. इस ओटीपी को भरने के बाद ही एप्लिकेशन की प्रोसेस पूरी होगी. इसलिए आप वही मोबाइल नंबर दें जो आपके पास रहता हो. यह नंबर भारतीय सिमकार्ड का ही होना चाहिए.

पूरी सावधानी बरतने के बाद भी अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है और आपको इसका पता फॉर्म सबमिट करने के बाद

चलता है, तो घबराएं नहीं. आप सबमिट किए जा चुके फॉर्म में करेक्शन तो नहीं कर सकते लेकिन उसे कैंसिल यानी रद्द करके फिर से नया फॉर्म भर सकते हैं. सबमिट किए जा चुके फॉर्म को कैंसिल करने के लिए आपको फिर से OTP की जरूरत पड़ेगी, जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. एप्लीकेशन को एक बार कैंसिल करने के बाद आप उसे फिर से रिवाइव नहीं कर सकते. कैंसिलेशन के साथ ही आपको पहले मिला एप्लिकेशन सबमिशन कोड भी रद्द हो जाएगा.

पिछला एप्लिकेशन रद्द करने के बाद आपको एक बार फिर से एप्लिकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा. इसके लिए आपको उसी लॉगिन कोड का इस्तेमाल करना होगा, जो आपने पहले किया था. (ध्यान रहे हम पुराने लॉगिन कोड के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय मिला था, एप्लिकेशन सबमिशन कोड की नहीं, जो कैंसिलेशन के बाद रद्द हो जाता है). एप्लिकेशन फॉर्म नए सिरे से पूरा भरना होगा और उसे सबमिट करने पर आपको एक नया एप्लिकेशन सबमिशन कोड मिलेगा. अब आपको एडमिशन के लिए इस नए एप्लिकेशन सबमिशन कोड का ही इस्तेमाल करना होगा.

पहले से घोषित एडमिशन कैलेंडर के मुताबिक केंद्रीय विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन के आधार पर चुने गए बच्चों की पहली लिस्ट 23 अप्रैल को जारी होगी. एडमिशन की दूसरी सूची 30 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट 5 मई को आनी है. यह एडमिशन लिस्ट भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक की जा सकेगी.

