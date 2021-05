Black Fungus इंफेक्शन को कैसे पहचानें, किन्हें है सबसे ज्यादा खतरा और क्या है इससे बचाव का तरीका?

Covid-19 की दूसरी लहर के बीच Black Fungus के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. देश के कई हिस्सों में इसके चलते कई लोगों को मौत हो चुकी है और सिर्फ महाराष्ट्र में इसके चलते करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी हैं. ऐसे में एक दिन पहले केंद्र सरकार ने राज्यों से इसे महामारी अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित करने का आग्रह किया है. ब्लैक फंगस (म्यूकरमाइकोसिस) एक ऐसा खतरनाक इंफेक्शन है, जो अब तक बहुत ही कम लोगों को होता रहा है. लाखों में किसी एक को यह संक्रमण होता था. लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान कोरोना से संक्रमित मरीजों में यह इंफेक्शन बड़ी तेजी से फैला है.

यह इतना खतरनाक संक्रमण है कि इसके शिकार करीब आधे लोगों की जान चली जाती है. कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें मरीजों को बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी हैं. ब्लैक फंगस के सबसे अधिक मामले डायबिटिक लोगों में आ रहे हैं. ऐसे में इन्हें सबसे अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और नियमित तौर पर अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए.

दुनिया भर में है कोरोना का कहर, पर भारत में ही क्यों फैल रहा है ब्लैक फंगस?

मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ श्वेता बुडयाल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि ब्लैक फंगस आमतौर पर साइनस, मस्तिष्क और फेफड़ों को प्रभावित करता है. हालांकि बुडयाल के मुताबिक ओरल केविटी या मस्तिष्क के ब्लैक फंगस से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका रहती है लेकिन कई मामलों में यह शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्किन और शरीर के अन्य ऑर्गन सिस्टम्स. डॉ बुडयाल के मुताबिक अगर इनमें से कुछ भी लक्षण है तो ब्लैक फंगस को लेकर जांच कराना चाहिए.

देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और इस बीच ब्लैक फंगस के भी मामले बढ़ने लगे हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन से बातचीत में पुणे स्थित सह्याद्रि हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर (डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज) और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट डॉ उदय फडके ने कहा कि पहले साल में एक या दो ब्लैक फंगस के मामले आते थे, लेकिन अब पुणे के सह्याद्रि हॉस्पिटल्स में ही एक महीने में 30-35 मामले आ रहे हैं. यानी हर दिन एक केस.

Black Fungus को राज्य घोषित करें महामारी, स्वास्थ्य मंत्रालय को दें हर मामले की रिपोर्ट: केंद्र

