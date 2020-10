Khadi Footwear: KVIC ने उतारे खादी फैब्रिक से बने जूते-सैंडल, ऑनलाइन कर सकेंगे खरीदारी

KVIC has introduced the footwear in 15 designs for ladies and 10 designs for men made from khadi products.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बुधवार को खादी फैब्रिक फुटवियर लॉन्च किया. केंद्रीय MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फुटवियर के लॉन्च इवेंट पर बोलते हुए कहा कि जूतों और सैंडल के हर जोड़े की कीमत 1,100 रुपये से 3,300 रुपये के बीच रखी गई है. शुरुआती तौर पर महिलाओं के फुटवियर के लिए 15 डिजाइन और पुरूषों के फुटवियर के 10 डिजाइनों को पेश किया गया है.

फुटवियर को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के पोर्टल पर बेचा जाएगा. नौकरियों को पैदा करने और निर्यात में देश के फुटवियर सेक्टर की क्षमता को बताते हुए गडकरी ने कहा कि उनका मानना है कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया भर में फुटवियर का सबसे बड़ा निर्माता है. उन्होंने बताया कि यह 1.45 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री है जिसका घरेलू बाजार 85 हजार करोड़ रुपये और निर्यात 45 हजार करोड़ से 55 हजार करोड़ रुपये का है.

मंत्री ने कहा कि वह अभिनेत्री से राजनेता बनी हेमा मालिनी ने कहा को प्रार्थना करेंगे कि वे बिना किसी राशि या स्वार्थ के खादी फुटवियर का प्रचार करें और उसकी ब्रांड एंबेसडर बन जाएं.

बता दें कि हाल के सालों में खादी की लोकप्रियता में कई गुना वृद्धि हुई है और ऐसे में खादी ट्रेडमार्क के उल्लंघन के मामले भी बढ़े हैं. खासकर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस तरह के फर्जी ऑनलाइन विक्रेताओं में काफी तेजी आई थी. हालांकि, ऑनलाइन ग्राहकों को असली खादी उत्पादों की खरीदारी करने में समर्थ बनाने के लिए केवीआईसी ने www.kviconline.gov.in/khadimask पर 300 उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अपना ई-पोर्टल लॉन्च किया है.

