Online Rummy Banned: केरल ने ऑनलाइन रमी पर लगाया बैन, हाईकोर्ट ने विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना को भेजा था नोटिस

Online Rummy Banned: केरल सरकार ने ऑनलाइन Rummy को अवैध घोषित कर दिया है. केरल सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. केरल की पिनराई विजयन सरकार ने केरल गेमिंग एक्ट 1960 में संशोधन किया और ऑनलाइन रमी को अवैध घोषित किया. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शनिवार 27 फरवरी को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया. केरल सरकार ने यह फैसला केरल हाईकोर्ट के डायरेक्टिव के बाद लिया जिसमें राज्य सरकार से ऑनलाइन रमी बिजनस के खिलाफ कदम उठाने को कहा गया था. इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली और अभिनेत्री तमन्ना को नोटिस जारी किया था.

फिल्म निर्देशक पॉली वडक्कन ने इसे लेकर एक पीआईएल दाखिल किया था. याचिका में उन्होंने ऑनलाइन रमी गेम्स को होस्ट करने वाले साइट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. फिल्म निर्देशक ने अपनी याचिका में कहा ता कि ऑनलाइन रमी बिजनस राज्य के युवाओं को बर्बाद कर रहा है. इसके अलावा याचिका में एक युवक का भी जिक्र किया गया था जिसे ऑनलाइन रमी खेलने की आदत थी और उसे भारी नुकसान हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली. पीआईएल पर सुनवाई के दौरान केरल हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और मूवी स्टार तमन्ना को नोटिस भी जारी किया था. ये दोनों मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) का विज्ञापन करते हैं और एमपीएल ऑनलाइन रमी और अन्य कार्ड गेम्स को होस्ट करती है.

ऐसा नहीं है कि केरल ने सबसे पहले ऑनलाइन रमी पर बैन लगाया है. इससे पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है. इसके लिए दोनों राज्यों ने अपने गेमिंग कानून में संशोधन किए हैं. गुजरात और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकारों को ऑनलाइन बेटिंग बिजनस पर फैसला लेने को कहा है. 2018 की फाइनेंसियल एक्सप्रेस ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन गेमिंग एक्टिविटीज में 100 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

