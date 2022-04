KVS Class 1 Admission 2022 : पहली क्लास में एडमिशन के लिए बढ़ी रजिस्ट्रेशन की तारीख, ऐसे करें आवेदन, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सत्र 2022-23 के दौरान कक्षा 1 में दाखिले के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तारीख बढ़ा दी है.

केंद्रीय विद्यालयों की पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. (Representative image)

KVS Class 1 Admission 2022 : Registration Date Extended : केंद्रीय विद्यालयों की पहली कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन एक बार फिर आगे बढ़ गई है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया है. पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 11 अप्रैल थी, जिसे अब बढ़ाकर 13 अप्रैल 2022 कर दिया गया है. इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म KVS की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in से हासिल किए जा सकते हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान पहली कक्षा में दाखिले के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया था. क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन ? दरअसल केंद्रीय विद्यालय की पहली कक्षा में एडमिशन की कम से कम उम्र (Minimum Age) 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करने के मसले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है. केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एप्लीकेशन की प्रॉसेस 28 फरवरी से ही जारी है. KVS Class 1 Admission के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsonlineadmission.kvs.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर दिख रहे रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई तमाम जरूरी जानकारियां भरकर रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस कंप्लीट करें.

आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करने के बाद आवेदन पत्र भरें.

मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

एप्लीकेशन भरने और दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें.

भरे गए एप्लीकेशन की कॉपी डाउनलोड करके सेव कर लें और बेहतर होगा कि उसका प्रिंट आउट भी निकालकर रख लें.

फॉर्म को सफलतापूर्वक भरने पर आपको एक यूनीक एप्लीकेशन सबमिशन कोड मिलेगा. ध्यान रहे यह कोड लॉगिन के लिए मिलने वाले लॉगिन कोड से अलग होता है.

वेबसाइट पर उन ओरिजिनल दस्तावेजों की एक लिस्ट भी दर्शाई जाएगी, जो दाखिले के समय जमा करने होते हैं.

एप्लीकेशन सबमिशन कोड और एडमिशन के समय जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची को ध्यान से नोट करके रख लें. इसकी जरूरत बच्चे का दाखिला कराते समय पड़ेगी. KVS की पहली कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेजों में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सबसे महत्वपूर्ण है. एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चों के माता-पिता अपनी पसंद के ज्यादा से ज्यादा तीन केंद्रीय विद्यालयों का जिक्र कर सकते हैं. इन तीनों में उन्हें अपनी तरफ से कोई प्राथमिकता निर्धारित करने की छूट नहीं मिलती है.

