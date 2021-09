दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया ‘देखो हमारी दिल्ली’ ऐप, मिलेगी पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी, देखें, किस तरह उठा सकते हैं फायदा

दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) के मौके पर मोबाइल ऐप ‘देखो हमारी दिल्ली’ लॉन्च किया. यह ऐप राष्ट्रीय राजधानी में पर्यटन स्थलों के साथ-साथ उनके संक्षिप्त इतिहास, लोकप्रिय स्थानीय व्यंजनों, बाजारों और विरासत स्थलों के बारे में जानकारी देता है. मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा कि ‘देखो हमारी दिल्ली’ ऐप शहर में आने वालों के लिए उपयोगी होगा और उनके पर्यटन के अनुभव को बढ़ाएगा.

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ऐतिहासिक स्थान होने के साथ-साथ एक आधुनिक शहर भी है और अच्छे भोजन व बाजारों से लेकर स्मारकों तक यहां सब कुछ है, केवल एक चीज की कमी थी, वह थी जानकारी. दिल्ली सचिवालय सभागार में उपस्थित लोगों से केजरीवाल ने कहा, ‘‘इस मोबाइल ऐप से अब इस कमी को दूर कर दिया गया है. यह आपको निकट के पांच किलोमीटर के दायरे में मनोरंजन पार्क, खाने-पीने के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, लोकप्रिय बाजारों, सार्वजनिक शौचालयों को भी दिखाएगा.’’

केजरीवाल ने कहा, ‘‘सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली वालों के लिए भी यह ऐप उपयोगी होगा. इस तरह का ऐप दुनिया भर के कुछ ही शहरों में उपलब्ध है.’’ उन्होंने लोगों से ऐप डाउनलोड करने की अपील की और कहा कि दिल्ली वालों को भी ऐसे स्मारक और भोजनालय मिलेंगे जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी. पर्यटन विभाग संभाल रहे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह ऐप लोगों के लिए दिल्ली आने और इसे देखने के लिए निमंत्रण देने जैसा है. सिसोदिया ने कहा, ‘‘हमारी सरकार दुनिया भर के पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव देने का प्रयास करती है. अब पर्यटक एक ऐप से अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं.’’

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार 2019 में दिल्ली देश में चौथे स्थान पर था जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आए. मोबाइल ऐप दिल्ली को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विकसित हुआ है और इसकी टैगलाइन है ‘‘आप सिर्फ दिल्ली नहीं आते, आप इसे अनुभव करते हैं.’’ ऐप एक ही स्थान पर पर्यटन संबंधी सभी जानकारी प्रदान करेगा. उपयोगकर्ताओं को इस प्लेटफॉर्म पर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दिल्ली के विरासत स्थलों समेत पर्यटन स्थलों की एक झलक मिलेगी.

