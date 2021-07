Karnataka Crisis Live Update: येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कर्नाटक की राजनीति छोड़ने से इनकार, राज्यपाल बनना भी मंजूर नहीं

Karnataka Political crisis Live updates: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक पद पर बने रहने को कहा है. राज्य में नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान अपनी तरफ से ऑब्ज़र्वर भेजेगा. मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद गवर्नर बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक की राजनीति छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और वह राज्य के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे.

मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को सबसे पहले कर्नाटक में अपनी सरकार की दूसरी सालगिरह के मौके पर आयोजित एक समारोह में इस्तीफा देने के फैसले का एलान किया. उन्होंने कहा कि दोपहर के खाने के बाद वे राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करके उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे. थोड़ी देर बाद उन्होंने ऐसा ही किया.

राजभवन से बाहर आने के बाद येदियुरप्पा ने बताया कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है. येदियुरप्पा ने कहा कि वह हमेशा से अग्नि-परीक्षा देते रहे हैं और पिछले दो वर्षों से कोरोना ने उनकी परीक्षा ली है. उन्होंने कहा कि वह इस्तीफे का फैसला दो दिन पहले ही कर चुके थे. हालांकि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर कोई नाम नहीं सुझाया है.

मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे गवर्नर बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे तो उन्होंने कहा, कर्नाटक छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. येदियुरप्पा ने कहा कि वे राज्य के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने भावुक अंदाज़ में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन उन्होंने कर्नाटक में ही रहने का फैसला किया.

मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री के सुधाकर ने अपने पिता के फैसले पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि वे सिर्फ मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, सक्रिय राजनीति नहीं.

It was a surprise for me. He told me that he may receive a favorable decision from the high command by July 26. But we all have to abide by the norms of the party. He is only quitting CM post, not active politics: Karnataka Minister K Sudhakar on CM Yediyurappa stepping down https://t.co/7GDg0Bqnom pic.twitter.com/beaAXZctPK

