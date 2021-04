Covid-19: कर्नाटक में 14 दिनों का लॉकडाउन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी सेवाओं की इजाजत

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को पूरे राज्य में 27 अप्रैल रात 9 बजे से 9 मई तक लॉकडाउन का एलान किया है. मुख्यमंत्री ने यह एलान कैबिनेट की बैठक के बाद किया. येदियुरप्पा के मुताबिक, जरूरी दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी. उन्होंने बताया कि इस दौरान कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं होगा.

राज्य सरकार दिन में बाद में अलग से गाइडलाइंस जारी करेगी. कर्नाटक और राज्य की राजधानी बेंगलुरू में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से टेक्निकल एडवायजरी कमेटी (TAC) के कुछ सदस्यों ने 24 अप्रैल को बैठक की थी. उन्होंने सरकार को दो हफ्ते लंबे लॉकडाउन का सुझाव दिया था. उनकी सिफारिश को मानते हुए, सरकार ने दो हफ्ते के लॉकडाउन का फैसला किया है.

राज्य के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य में 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन का भी एलान किया. बी एस येदियुरप्पा ने गुरुवार को 400 करोड़ रुपये की कीमत में कोविड-19 वैक्सीन की एक करोड़ डोज खरीदने को मंजूरी दी थी. वैक्सीन डोज को 1 मई से 18 और 44 साल के बीच उम्र के नागरिकों को लगाया जाएगा.

येदियुरप्पा के मुताबिक, मेडिकल और जरूरी सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कृषि- होर्टिकल्चर सेक्टर्स को इजाजत दी जाएगी. उन्होंने बताया कि सामानों की अंतर-राज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. राज्य के मुख्य सचिव पी रवि कुमार आज शाम तक लॉकडाउन पर गाइडलाइंस को जारी करेंगे.

इस बीच कर्नाटक में रविवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 34,804 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 13.39 लाख पर पहुंच गई. जबकि, 143 लोगों की मौत हुई. अब तक राज्य में कुल मौतों की संख्या 14,426 पर पहुंच चुकी है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. बेंगलुरू शहरी में अकेले 20,733 केस सामने आए हैं. दिन में 6,982 मरीज रिकवरी के बाद डिस्चार्ज हुए.

