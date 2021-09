कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल, सुरजेवाला बोले, दोनों ने मोदी सरकार के खिलाफ किया है संघर्ष

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक, आज यानी मंगलवार को दोनों नेताओं ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया. लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही थी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस संबंध में कहा, “इन्होंने(कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी) लगातार मोदी सरकार और हिटलरशाही की नीति के खिलाफ संघर्ष किया. हमारे इन साथियों को लगा कि ये आवाज़ और बुलंद हो पाएगी जब ये कांग्रेस और राहुल गांधी की आवाज़ में मिलकर एक और एक ग्यारह की आवाज़ बन जाएगी.”

भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी पर इसे लेकर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, “सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सिरी के मौके पर कांग्रेस पार्टी ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ वाले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को स्वीकार कर रही है. यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता. भारत के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है.”

On the anniversary of surgical strike, Congress to admit Kanhaiya Kumar and Jignesh Mewani of “Bharat tere tukde honge” fame.

This can’t be a mere coincidence.

Joining hands with “Breaking India” forces is now Congress’s raison d’être.

— Amit Malviya (@amitmalviya) September 28, 2021