June 2021 Bank Holiday: जून में इन तारीखों को बंद रहेंगे बैंक, पहले निपटा लें जरूरी काम

June Bank Holiday List 2021: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की दूसरी लहर से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. आजकल बैंकों द्वारा लोगों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम का इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है. फिर भी बैंक से जुड़े कुछ कामकाज करने के लिए अपनी बैंक की नजदीकी शाखा में जाना जरूरी हो सकता है. लेकिन बैंक जाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि किन तारीखों पर बैंक की छुट्टी है यानी बैंक बंद रहेंगे. आइए जानते हैं कि अगले हफ्ते मंगलवार से शुरू हुए इस जून के महीने में कौन-से दिन बैंक बंद रहेंगे.

6 जून- रविवार (सभी जगह)

12 जून- दूसरा शनिवार (सभी जगह)

13 जून- रविवार (सभी जगह)

15 जून- Y.M.A. डे/राजा संक्रांति (आइजॉल, भुवनेश्वर)

20 जून- रविवार (सभी जगह)

25 जून- गुरू हरगोबिंद सिंह जी का जन्मदिन (जम्मू)

26 जून- चौथा शनिवार (सभी जगह)

27 जून- रविवार (सभी जगह)

30 जून- Remna Ni (आइजॉल)

Allopath vs Ramdev: IMA ने बाबा रामदेव के खिलाफ भेजा 1000 करोड़ रुपये का नोटिस

बैंकों में जून महीने में होने वाली छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए आपको बैंकिंग संबंधी काम पहले ही निपटा लेने चाहिए. अगले महीने कई दिन बैंकों में लगातार दो दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं. जैसे कि 12 और 13 जून को छुट्टी है. इसी तरह जम्मू में 25, 26 और 27 जून को लगातार तीन दिन बैंक बंद रहेंगे. दूसरी जगहों में 26 और 27 जून लगातार दो दिन की छुट्टी है. ऐसे में कैश, डिपॉजिट, निकासी संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें पहले ही पूरा कर लेना चाहिए.

(नोट: यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वेबसाइट से ली गई है.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.