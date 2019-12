Jharkhand Election Results 2019: रुझानों में JMM+ को बहुमत मिलना तय, BJP 27 सीटों पर आगे

धनवार सीट से JVM(P) के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नतीजे उम्मीद के अनुरूप नहीं हैं. हमें जनता का फैसला मानना होगा और हमारी भूमिका उसी के अनुरूप रहेगी. नतीजे आने के बाद विचार-विमर्श किया जाएगा कि क्या किया जाए.

JVM(P)'s candidate from Dhanwar, Babulal Marandi: The results are not as per our expectation. We will have to accept people's mandate. We will play the role which people's mandate has given us. Let the results come, then we will sit and discuss what to do. #JharkhandElection2019 pic.twitter.com/707uBjWPH2