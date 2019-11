झारखंड विधानसभा चुनाव 2019: पांच चरणों में होंगे चुनाव, 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे

निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के लिए चुनावों का एलान करते हुए राज्य में 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान कराने की जानकारी दी है. राज्य में 23 दिसंबर को मतगणना होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा की 67 सीटें नक्सल प्रभावित होने की वजह से राज्य में पिछले दो विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी पांच चरण में ही मतदान कराया जायेगा.

अरोड़ा ने बताया कि पहले चरण में 13 विधानसभा सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होगा. इसके बाद दूसरे चरण में 20 सीटों के लिये सात दिसंबर, तीसरे चरण में 17 सीटों के लिये 12 दिसंबर को, चौथे चरण में 15 सीटों के लिये 16 दिसंबर को और पांचवें एवं आखिरी चरण में 16 सीटों के लिये 20 दिसंबर को मतदान होगा.

Chief Election Commissioner, Sunil Arora: Phase-1: Polls on 30 November, phase 2: Polls on 7 December, phase 3: Polls on 12 December, phase 4: Polls on 16th December, phase 5: Polls on 20th December, and counting on 23rd December. https://t.co/ZI432DMXdo pic.twitter.com/AhZiX4TAw3

पांच चरण में मतदान कराने के सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि 2009 और 2014 में भी झारखंड में पांच चरण में ही चुनाव हुआ था. उन्होंने दलील दी कि राज्य के 67 विधानसभा क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं. इन विधानसभा क्षेत्रों से संबधित 19 जिले गंभीर रूप से नक्सली हिंसा से प्रभावित हैं. ऐसे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिये आयोग ने सभी पक्षकारों से बातचीत के बाद पांच चरण में चुनाव कराने का फैसला किया है.

झारखंड की विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को खत्म हो रहा है. राज्य में इस समय मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार है. मुख्यमंत्री के तौर पर पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दास, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं.

अरोड़ा ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की शुक्रवार को घोषणा के साथ ही झारखंड में चुनाव आचार संहिता लागू मानी जाएगी. उन्होंने बताया कि राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये सुरक्षा और दूसरे जरूरी इंतजाम कर लिये गये हैं.

झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटों में से नौ सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित हैं. राज्य के 2.26 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार कर ली गयी है.

अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 2 साल के निचले स्तर पर, 50.6 के स्तर पर आया PMI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.