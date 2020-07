JEE-Mains, Advanced की परीक्षा स्थगित, 13 सितंबर को होगा मेडिकल में दाखिले के लिए NEET

JEE Main, JEE Advanced, NEET 2020 Exam Date News, Updates: केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने JEE और NEET की परीक्षा को स्थगित कर दिया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और क्वालिटी शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने JEE और NEET की परीक्षाओं को टालने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि JEE मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी. इसके अलावा JEE एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर और NEET की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक, JEE Main के लिए नौ लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और दूसरी तरफ, 15.93 लाख से ज्यादा छात्रों के NEET 2020 की परीक्षा के लिए 15.93 लाख से ज्यादा छात्रों के बैठने की उम्मीद है.

Keeping in mind safety of students&to ensure quality education we’ve decided to postpone JEE&NEET examinations. JEE Main exam will be held between 1st-6th Sept, JEE advanced exam will be held on 27th Sept & NEET exam will be held on 13th Sept:Union HRD Minister, Ramesh Pokhriyal pic.twitter.com/ng2vyCEJhw

इससे पहले JEE-Mains की परीक्षा 18 से 23 जुलाई और JEE-Advanced अगस्त में होनी थी. NEET की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जानी थी. सबसे पहले JEE Main और NEET की परीक्षाएं मई के आखिर में होने वाली थी.

बता दें कि ज्वॉइंट एनटरेंस एग्जाम- मेंस (JEE-MAINS) को देशभर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित किया जाता है. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेंस टेस्ट (NEET) की परीक्षा देशभर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होती है.

