Nititn Gadkari ने नेहरू और वाजपेयी को बताया लोकतंत्र का आदर्श नेता, कांग्रेस को मजबूत होने की दी शुभकामनाएं

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन (RSS) के करीबी माने जाने वाले नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहर लाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी को भारतीय लोकतंत्र का आदर्श नेता बताया. केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बुधवार 20 अगस्त को कहा कि पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों को इन नेताओं का सम्मान करना चाहिए और गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर मजबूत होने को कहा है. एक हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन के समारोह में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वाजपाई और नेहरू, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के दो आदर्श नेता था और दोनों कहते थे कि मैं अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करूंगा. गडकरी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत उनके लिए प्रेरणा है और पंडित जवाहर लाल नेहरू का भारतीय लोकतंत्र में महान योगदान है.

नितिन गडकरी ने मानसून सत्र के दौरान संसद में हंगामों को लेकर बातचीत के दौरान ये बातें कहीं. संसद के दोनों सदनों में तीन कृषि कानूनों, तेल की बढ़ती कीमतों और पेगासस जासूसी मामले को लेकर लगातार विपक्ष के प्रतिरोध के चलते काम-काज प्रभावित हुआ. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता के तौर पर अपने दौर को याद करते हुए गडकरी ने कहा कि उन्होंने भी विधानसभा की कार्यवाही को बाधित किया था. उस दौरान उनकी वाजपेयी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है बल्कि लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना अधिक महत्वपूर्ण है.

गडकरी ने कहा कि वे भी पार्टी का अध्यक्ष रह चुके हैं और वे सभी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष पार्टियों से एक बार आत्म परीक्षण करने को कहा है क्योंकि आज जो विपक्ष हैं वह कल की सत्तारूढ़ पार्टी है. बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने अनेक वर्षों तक विपक्ष में ही काम किया है तो कहीं न कहीं सभी लोग मर्यादा का पालन करके जाएं. गडकरी ने संसद को बाधित किए जाने को दुखजनक बताया.

कांग्रेस की अवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि .सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं और सफल लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है. उन्होनें कहा कि नेहरू ने हमेशा वाजपेयी का सम्मान किया और कहा था कि विपक्ष की भी लोकतंत्र में जरूरत है. गडकरी ने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष रूप में मजबूत बनना चाहिए और विचार के आधार पर उनको जिम्मेदार विपक्ष का काम करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए शुभकामनाएं दी हैं.

