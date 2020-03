कोरोना वायरस: ‘जनता कर्फ्यू’ का दिख रहा असर, देश में कई जगहों पर आवागमन बंद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की रविवार को ‘जनता कर्फ्यू’ (Janata Curfew) की अपील का असर दिखाई दे रहा है. देश के अधिकांश शहरों में सड़कें सूनसान हैं. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पर आवागमन बंद हैं. लोग घरों में ही हैं. जनता कर्फ्यू का आवाह्न देश में कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए किया गया है.

पीएम मोदी ने बृहस्पतिवार रात 8 बजे लोगों से अपील की थी कि वे रविवार 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करें. शनिवार शाम को उन्होंने लोगों से अपील की कि जो जिस शहर में है, वहीं रहे. वहां से दूसरी जगह न जाए. भारतीय रेलवे ने अपनी सभी पैसेंजर ट्रेनों को रविवार रात 10 बजे तक के लिए कैंसिल कर दिया है. सरकार ने कोरोना वायरस के लिए हेल्प लाइन नंबर +91-11-23978046 जारी किया है.

Delhi: Policemen offer flowers to the locals out on roads, requesting them to stay at home and observe the countrywide #JanataCurfew today. #COVID19 pic.twitter.com/QnSNnrHBeA

New Coronavirus LIVE Updates

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात, राजस्थान, पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहां लॉक डाउन कर दिया है. महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर समेत 4 शहरों में लॉक डाउन घोषित किया गया है. बता दें कि देश में इस महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 341 हो गई है और 5 मौतें हो चुकी हैं.

देश के व्यापारियों ने जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन दिया है. कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से कहा गया है कि रविवार को देश भर के 60 हजार बाजार, 40 हजार व्यापारिक संगठनों के 7 करोड़ व्यापारी और उनके 40 करोड़ कर्मचारी अपनी दुकानें बंद रख कर जनता कर्फ्यू में शामिल हुए हैं. 22 मार्च को कोई कारोबारी गतिविधि नहीं होगी. कैट के साथ जुड़ते हुए लगभग 1 करोड़ ट्रांसपोर्ट, लगभग 4 करोड़ हॉकर्स और लगभग 2 करोड़ लघु उद्योगों ने भी अपना कारोबार बंद रखा है और जनता कर्फ्यू में शामिल हुए हैं.

इस मुहिम में कैट के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया हॉकर्स फेडरेशन, लघु उद्योग भारती, एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम, आल इंडिया लेडीज एंटररप्रेन्योर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, भारतीय किसान मंच आदि राष्ट्रीय संगठनों से सम्बंधित लोगों ने भी जनता कर्फ्यू में शामिल होकर प्रधानमंत्री के आवाह्न को सफल बनाया है. कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया की कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन घोषित किया जाए, जिससे कि सामूहिक संक्रमण से बचा जा सके.

