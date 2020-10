इस साल की पहली सैटेलाइट लांचिंग अगले महीने, कोरोना को लेकर इसरो ने जारी किए निर्देश

इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) इस साल का पहला सैटेलाइट अगले महीने लांच होगा. इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 7 नवंबर को दोपहर 3:02 मिनट पर लॉन्च किया जाएगा. हालांकि परीक्षण मौसम की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा. 7 नवंबर को इसरो प्राइमरी सैटेलाइट EOS-01 और 8 कस्टमर सैटेलाइट लांच करेगा.

#ISRO #PSLVC49 set to launch #EOS01 and 9 Customer Satellites from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota at 1502 Hrs IST on Nov 7, 2020, subject to weather conditions.

इसरो की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पोलर सैटेलाइट लांच वेहिकल (PSLV-C49) का यह 51वां मिशन होगा. इसके जरिए EOS-01 प्राइमरी सैटेलाइट के तौर पर और 9 इंटरनेशनल कस्टमर सैटेलाइट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लांच होगा.

ईएस-01 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. इसका प्रयोग खेती, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए किया जाएगा. कस्टमर सैटेलाइट्स को कॉमर्शियल एग्रीमेंट के तहत लांच किया जाएगा. यह एग्रीमेंट न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, डिपॉर्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ हुआ है.

लांचिंग पर कोरोना महामारी का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है. इसके कारण इसरो ने खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.