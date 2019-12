ISRO ने ‘स्पाई’ सैटेलाइट RISAT-2BR1 किया लॉन्च; सैन्य, कृषि, आपदा प्रबंधन में आएगा काम

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट-2BR1 को नौ दूसरे विदेशी वाणिज्यिक उपग्रहों के साथ बुधवार को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया. इन उपग्रहों को ले जाने वाले 44.4 मीटर लंबे PSLV ने तेज गर्जना करते हुए और धुएं का गुबार छोड़ते हुए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से दोपहर 3 बजकर 25 मिनट पर शानदार ढंग से उड़ान भरी.

रिसैट-2BR1 को प्रक्षेपण के लगभग 16 मिनट बाद और दूसरे उपग्रहों को लगभग पांच मिनट बाद उनकी अलग-अलग निर्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित कर दिया गया. इसरो प्रमुख के. सिवन और दूसरे वैज्ञानिकों ने सभी 10 उपग्रहों के निर्दिष्ट कक्षाओं में स्थापित होने पर एक-दूसरे को बधाई दी.

बाद में, मिशन नियंत्रण केंद्र से सिवन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है जो संयोग से PSLV की 50वीं उड़ान का दिन है. उन्होंने कहा कि इसरो ने ऐतिहासिक मिशन को अंजाम दिया है. उन्हें यह एलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 50वें PSLV ने रिसैट-2BR1’ को 576 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक बेहद सटीक तरीके से स्थापित कर दिया है.

सिवन ने कहा कि रिसैट-2BR1 एक जटिल उपग्रह है, लेकिन इसका निर्माण कम समय में ही कर लिया गया. उन्होंने इस काम में शामिल टीम की सराहना की. PSLV के संबंध में उन्होंने अभिकल्पना से लेकर मूर्त रूप देने तक डॉ. श्रीनिवासन, डॉ. माधवन नायर के योगदान को याद किया. सिवन ने कहा कि PSLV की भार ले जाने की क्षमता 860 किलोग्राम से बढ़कर 1.9 टन तक हो गई है. यह अब तक 52.7 टन भार ले जा चुका है जिसमें 17 फीसदी ग्राहक उपग्रह थे.

उन्होंने वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते हुए मिशन को बड़ी सफलता बताया. इसरो प्रमुख ने भविष्य के मिशनों को लेकर विश्वास जताया कि इसरो की टीम हमेशा की तरह बड़ी सफलता हासिल करेगी. आज 628 किलोग्राम वजनी रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह ‘रिसैट-2BR1’ के प्रक्षेपण से पहले इस साल मई में रिसैट-2B को कक्षा में स्थापित किया गया था. PSLV-C 48 पर सवार ‘रिसैट-2BR1’ के साथ नौ विदेशी उपग्रहों को भी आज कक्षा में स्थापित किया गया. इनमें से अमेरिका के छह उपग्रह और इजराइल, इटली और जापान का एक-एक उपग्रह शामिल है.

उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक प्रबंधन के तहत किया जा रहा है. कुल 50 मिशनों में से 48 मिशन इसरो के लिए सफल रहे हैं. पीएसएलवी ने अब तक लगभग 310 विदेशी उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है. इस तरह का पहला उपग्रह सितंबर 1993 में प्रक्षेपित किया गया था. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) की मदद से प्रक्षेपित कुछ महत्वपूर्ण मिशनों में ‘चंद्रयान-1’, मंगलयान (मॉम) और एक साथ रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण शामिल है. PSLV-C48 क्यूएल कनफिगरेशन वाली दूसरी उड़ान है. समान कनफिगरेशन वाली पहली उड़ान अप्रैल 2019 (PSLV-C45/एमिसैट और 28 अन्य उपग्रह) में रवाना की गई थी.

सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के साथ ही रिसैट 2BR1 को कृषि, वन और आपदा प्रबंधन के कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा. अमेरिका के छह उपग्रहों का इस्तेमाल जहां बहुद्देश्यीय दूर संवेदी उद्देश्यों के लिए होगा, वहीं इटली के उपग्रह का इस्तेमाल अनुसंधान उद्देश्य पर आधारित है. इसरो ने कहा कि PSLV-C48/रिसैट-2BR1 इसरो का इस साल छठा प्रक्षेपण है जिसका जीवनकाल पांच साल का होगा.

