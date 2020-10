देश की पहली प्राइवेट ट्रेन Tejas Express आज से पटरी पर, यात्रा करने से पहले जान लें सभी गाइडलाइंस

देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की सेवाएं आज से शुरू हो जाएंगी. लखनऊ-नई दिल्ली (ट्रेन नंबर अप 82501/डाउन 82502) और अहमदाबाद से मुंबई (ट्रेन नंबर अप 82902/ डाउन 82901) आज पटरी पर लौट रही है. इनकी सेवाएं कोरोना महामारी के कारण 19 मार्च से बंद चल रही थी. ये दो तेजस एक्सप्रेस सर्विसेज किसी कॉरपोरेट एंटिटी द्वारा शुरू की गई देश में पहली ट्रेन सेट है. इसे इंडियन रेलवे की सब्सिडियरी आइआरसीटीसी द्वारा संचालित किया जाता है.

Happy to be back on track! #IRCTC #TejasExpress is now ready to serve #passengers travelling between #Lucknow – #Delhi – #lucknow & #Ahmedabad – #Mumbai – #Ahmedabad with all #safety precautions. #Book your tickets on https://t.co/e14vjdPrzt #GoTejasGo #Railparivar

कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए आइआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं. नीचे वे निर्देश दिए गए हैं जिन्हें तेजस एक्सप्रेस में यात्रा करने से पहले लोगों को जानना चाहिए.

तेजस एक्सप्रेस में डायनमिक प्राइसिंग होती है, मतलब कि इसमें टिकट की कीमतें गिरती-बढ़ती रहती हैं. लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इसके टिकट पर डायनमिक प्राइसिंग नहीं होगी.

देश के पहले कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्स्परेस की शुरुआत पिछले साल 4 अक्टूबर को लखनऊ से दिल्ली के बीच हुई थी. इसके बाद दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के बीच इस साल 19 जनवरी से शुरू हुई.

