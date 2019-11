IRCTC Menu: 35 रु में चाय तो 245 रु में मिलेगा लंच, ट्रेनों में महंगा हुआ खाना-पीना; देखें नई लिस्ट

IRCTC Food rate List: ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो महंगे चाय, नाश्ता और लंच या डिनर के लिए तैयार रहें. रेलवे बोर्ड ने राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी ट्रेन में सफर के दौरान परोसे जाने वाले खाने पीने की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है. एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई. नए आदेश में सुबह और शाम के चाय, नाश्ते और लंच व डिनर के नए रेट की जानकारी दी गई है. मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में भी खाना पीना महंगा होगा.

नए रेट लिस्ट के अनुसार आदेश के मुताबिक राजधानी, शताब्दी और दूरंतो के first AC और एग्जीक्यूटिव चेयरकार के लिए सुबह की चाय अब 6 रुपय महंगी होकर 35 रुपये की हो जाएगी. वहीं, 2nd AC, 3rd AC और चेयरकार के लिए सुबह की चाय 5 रुपये महंगी होकर 20 रुपये की होगी. इसी तरह से दूरंतों के स्लीपर क्लास के लिए सुबह की चाय 10 रुपये की होगी.

सुबह की चाय

1st AC और एग्जीक्यूटिव चेयर कार: 35 रुपये

2nd AC/3rd AC/चेयरकार: 20 रुपये

दूरंतो में स्लीपर क्लास: 15 रुपये

नाश्ता

1st AC और एग्जीक्यूटिव चेयर कार: 140 रुपये

2nd AC/3rd AC/चेयरकार: 105 रुपये

दूरंतो में स्लीपर क्लास: 65 रुपये

लंच/डिनर

1st AC और एग्जीक्यूटिव चेयर कार: 245 रुपये

2nd AC/3rd AC/चेयरकार: 185 रुपये

दूरंतो में स्लीपर क्लास: 120 रुपये

शाम की चाय

1st AC और एग्जीक्यूटिव चेयर कार: 140 रुपये

2nd AC/3rd AC/चेयरकार: 90 रुपये

दूरंतो में स्लीपर क्लास: 50 रुपये

मेल/एक्सप्रेस ट्रेन

नाश्ता(वेज): 40 रुपये

नाश्ता(नॉन वेज): 50 रुपये

स्टैंडर्ड मील (वेज): 80 रुपये

स्टैंडर्ड मील (Egg Curry के साथ): 90 रुपये

स्टैंडर्ड मील (चिकन करी के साथ): 130 रुपये

वेज बिरयानी: 80 रुपये

एग बिरयानी: 90 रुपये

चिकन बिरयानी: 110 रुपये

IRCTC को भोजन के विकल्प के रूप में क्षेत्रीय व्यंजनों के साथ “स्नैक मील” शुरू करने के लिए भी निर्देश दिया गया है. “स्नैक मील” के लिए यात्रियों को जीएसटी के साथ 50 रुपये देने होंगे. रेलवे बोर्ड ने कीमतों में यह संशोधन आईआरसीटीसी और मेनू एंड टैरिफ कमिटी की सिफारिशों के आधार पर किया है. आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, मेल/ एक्सप्रेस ट्रेनों में जनता मील की की कीमत को पहले की ही तरह 20 रुपये रखा गया है.

