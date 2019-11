खाते में नहीं हैं पैसे तो भी बुक हो जाएगा ट्रेन टिकट, IRCTC की है खास सुविधा; ऐसे उठाएं फायदा

IRCTC book now pay later: आपको ट्रेन की यात्रा करनी है लेकिन रिजर्वेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर ट्रेन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन करते हैं तो बिना पैसों के भी ये काम हो जाएगा. इसके बाद आप 2 हफ्तों के अंदर बुकिंग की राशि का पेमेंट कर सकते हैं. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) बुक नाउ-पे लेटर नाम से यह खास सुविधा दे रहा है. इस बारे में IRCTC ने 4 नवंबर को ट्वीट कर जानकारी भी दी है. अगर आपको इस सुविधा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस रिपार्ट के जरिए इसे समझ सकते हैं.

Want to take a trip with your friends but short on money? Book tension-free #IRCTC ‘s ePayLater feature. It allows you to buy train tickets & pay within the next 14 days. For details, visit https://t.co/e14vjdPrzt pic.twitter.com/SkfSn70yT8

IRCTC का बुक नाउ-पे लेटर सुविधा जनरल रिजर्वेशन के साथ तत्काल बुकिंग में भी काम आएगा. इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तत्काल टिकट बुक कराते समय किसी भी तरह के पेमेंट गेटवे फेलर की समस्या से नहीं जूझना होगा. कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन बुकिंग के समय जब हम पेमेंट करते हैं तो यह फेल हो जाता है और हमें कुछ सेकंड की देरी होने से तत्काल टिकट नहीं मिल पाता.

इसके लिए सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी अकाउंट पर लॉग इन करना होगा. इसके बाद आपको अपनी यात्रा का विवरण इसमें भरना होगा. यात्रा की डिटेल देने के बाद आपको पेमेंट के विकल्प पर जाना होगा, यह पेज खुलने के बाद आपको ‘पे लेटर’ का विकल्प दिखेगा. इस पर क्लिक करने पर आपके सामने ePayLater का पेज खुल जाएगा. यहां आपको लॉगइन करके बुकिंग का अमाउंट कंफर्म करना होगा. यहां आपका टिकट बुक हो जाएगा, जिसके बाद 14 दिन के अंदर आपको कुछ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना होगा.

इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको टिकट बुक करते समय किसी भी तरह के पेमेंट गेटवे फेलर की समस्या से नहीं जूझना होगा. इस पर सफलता से टिकट बुक किया जा सकता है. वहीं, खाते में पैसे न होने की सूरत में आपको पेमेंट के लिए 14 दिनों का समय मिल जाता है. हां यह ध्यान रखना जरूरी है कि 14 दिन का टाइम पीरियड न बीतने पाए. अगर 14 दिन में आप पेमेंट नहीं करते तो ePayLater आपका क्रेडिट स्कोर कम कर सकता है.

