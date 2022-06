IRCTC ने नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब एक महीने में 24 टिकट बुक करने की छूट

IRCTC ने अब आधार से लिंक यूजर एकाउंट्स के जरिए महीने में 24 ट्रेन टिकट बुक करने की छूट दे दी है, पहले एक महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक किए जा सकते थे.

IRCTC allows booking up to 24 train tickets a month for user IDs linked to Aadhaar : ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब वे एक यूजर एकाउंट के जरिए एक महीने में 24 ट्रेन टिकट बुक कर सकेंगे. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने आधार से लिंक यूजर एकाउंट्स के लिए ये छूट देने का एलान सोमवार को किया है. अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव एक ही एकाउंट के जरिए पूरे परिवार का टिकट बुक करने वालों और अक्सर रेल यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है. इस बदलाव से पहले एक सामान्य एकाउंट के जरिए एक महीने में सिर्फ 6 ट्रेन टिकट ही बुक किए जा सकते थे, जबकि आधार से लिंक एकाउंट के जरिए अधिकतम 12 टिकट बुक करने की छूट थी. नियमों में बदलाव के बाद अब जिन एकाउंट को आधार से लिंक नहीं किया गया है, उनके जरिए 12 और आधार से लिंक यूजर एकाउंट के जरिए 24 टिकट बुक करने की छूट दे दी गई है. यह सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप दोनों के जरिए हासिल की जा सकती है. रेलवे विभाग का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है. हालांकि एक महीने में अधिकतम टिकट बुकिंग की सीमा लागू करते समय कहा गया था कि यह कदम अनधिकृत एजेंटों द्वारा ज्यादा टिकट बुक किए जाने पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है.

