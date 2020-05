Railways/IRCTC: आज से इन 200 ट्रेनों के लिए टिकट बिक्री: चेक करें बुकिंग की डिटेल से लेकर पैसेंजर गाइडलाइंस

लॉकडाउन पार्ट 4 के बीच रेलवे ने आम नागरिकों को बड़ी राहत दी है. 1 जून से 100 जोड़ी नई पैसेंजर ट्रेनों की शुरूआत की जा रही है, जिनके लिए आज से (21 मई) बुकिंग की जा सकेगी. इन ट्रेनों की रेलवे ने लिस्ट भी जारी कर दी है. ये 100 जोड़ी ट्रेनें पहले से चलाई जा रहीं 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों और श्रमिक ट्रेनों से अलग होंगी. इनमें एसी और नॉन एसी के अलावा जनरल कोच भी होगा. रेलवे की ओर से जारी सूची में दुरंतो, संपर्क क्रांति, जन शताब्दी और पूर्वा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के नाम हैं. इन ट्रेनों में बुकिंग सिर्फ आईआरसीटीसी के जरिए आनलाइन ही हो सकेगी, कोई भी रेलवे काउंटर इसके लिए नहीं खोला जाएगा. फिलहाल इसके लिए रेलवे ने पैसेंजर गाइडलाइंस भी जारी किया है, जिसे आपके लिए जानना जरूरी है.

Indian Railways has released the list of the 200 trains which will be operated from 1st June: Government of India pic.twitter.com/U1SmC4Bn8C

रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में कंफर्म सीट के अलावा आरएसी भी जारी होगा. इसके अलावा वेटिंग टिकट भी दिया जाएगा. हालांकि वेटिंग टिकट अगर यात्रा वाले दिन तक कंफर्म या आरएसी नहीं हुआ तो ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी. जनरल बोगी में 2एस के आधार पर किराया लिया जाएगा. उसमें भी रिजर्वेशन होगा. इन ट्रेनों में पहले की तरह स्टॉपेज होगा. आने वाले दिनों में कोच की उपलब्धता के आधार पर ऐसी और भी ट्रेनें चलाई जा सकती हैं.

200 ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग गुरूवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इसकी बुकिंग सिर्फ IRCTC के जरिए आनलाइन ही किया जा सकता है.

1 महीने पहले से लिस्ट में जारी किसी भी ट्रेन के लिए बुकिंग की जा सकती है.

एसी, नॉन एसी और जनरल सभी बोगी के लिए बुकिंग होगी.

कंफर्म के अलावा आरएसी और वेटिंग टिकट भी जारी होंगे.

यात्रा वाले दिन तक वेटिंग टिकट कंफर्म या आएसी नहीं हुआ तो यात्रा की अनुमति नहीं होगी.

इसके लिए आप अपने IRCTC अकाउंट से भी बुकिंग कर सकते हैं.

रेलवे स्टेशन पर बने काउंटर से यह बुकिंग नहीं होगी.

इन ट्रेनों में तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग उपलब्ध नहीं होगी.

प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी नहीं होगी.

सभी यात्रियों को चेहरे पर फेसमास्क पहनना जरूरी होगा.

स्टेशन पर पहुंचने के बाद स्क्रीनिंग करवानी जरूरी होगी, इसलिए रेलवे ने सभी यात्रियों से 1 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचने को कहा है.

जिनके अंदर बीमारी के कोई लक्षण नहीं मिलेंगे, उन्हीं को बस ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति होगी.

एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उस राज्य के मेडिकल गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा.

वरिष्ठ नागरिक होने या छात्र होने की स्थिति में किसी भी तरह की छूट यात्रा किराए में नहीं मिलेगी.

कोरोना वायरस को देखते हुए एसी बोगी में अभी कंबल, तौलिया या चद्दर नहीं दिया जाएगा. इसका इंतजाम खुद करके चलना होगा.

चौथे चरण के लॉकडाउन के बाद छूट का दायरा बढ़ेगा और यह भी संभव है कि यात्री सेवाओं के बारे में सरकार बड़ा फैसला ले. ऐसे में रेलवे भी यात्रियों को अधिकतम सुविधा देने की तैयारी में है. नई ट्रेनों में भी हाल में विशेष ट्रेनों के लिए तय किए गए टिकट व प्रतीक्षा सूची के लिए तय किए गए नियम लागू रहेंगे.

रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों पर खानपान, बिक्री इकाइयों को खोले जाने की अनुमति दे दी है. लेकिन साथ ही कहा है कि फूड प्लाजा, जलपान वस्तुओं को केवल लेकर जाने (टेक-अवे) की अनुमति होगी, वहां बैठकर खाने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी. आदेश में कहा गया कि इन इकाइयों में पैक किया हुआ सामान, जरूरी सामान, दवाइयां आदि की दुकानें तथा बुक स्टॉल आदि शामिल हैं, जिन्हें देश में कोविड-19 के फैलने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.