IPL 2023: इम्पै़क्ट प्लेयर, DRS से लेकर डेड बॉल कॉल तक, इस सीजन में नजर आएंगे BCCI के ये नए नियम

16th Season of Indian Premier League- Tata IPL 2023: अब तक टॉस से पहले ही टीमों को प्लेइंग-11 चुननी पड़ती थी लेकिन‌ आईपीएल 2023 में टॉस के बाद टीमें प्लेइंग-11 घोषित कर सकेंगी.

Tata IPL 2023: आईपीएल सीजन शुरू होने पहले आपको इन नियमों को एक नजर देख लेना चाहिए.

IPL 2023 Latest News: आईपीएल का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू होने वाला है. फैन्स को मैदान में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का बेसब्री से इंतजार होगा. इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2023 के लिए कई नए नियम लाए हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर नए नियमों को अन्य टूर्नामेंट व सीरीज में पहले ही आजमाया और परखा जा चुका है. क्या आप इन नए नियमो से परिचित हैं? नहीं तो यहां कुछ चुनिंदा नए नियमों के बारे में जानकारी दी गई है. आईपीएल सीजन शुरू होने से पहले आपको इन नियमों के बारे जरूर पता होना चाहिए. टॉस के बाद प्लेइंग-11 की घोषणा और इम्पै़क्ट प्लेयर का सिलेक्शन अब तक टॉस से पहले ही टीमों को प्लेइंग-11 चुननी पड़ती थी लेकिन‌ आईपीएल 2023 में टॉस के बाद टीमें प्लेइंग-11 घोषित कर सकेंगी. नए नियम के तहत दोनों हीं टीमों के कप्तान के पास दो टीम शीट रहेंगी. एक शीट में पहले बल्लेबाजी करने की स्थिति में प्लेइंग-11 के नाम होंगे और दूसरी शीट में पहले गेंदबाजी करने की स्थिति में प्लेइंग-11 के नाम होंगे. इन दोनों ही शीटों में सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले 5-5 इम्पैक्ट प्लेयर के नाम भी होंगे. मैच के दौरान दोनों कप्तान टॉस के बाद ‘मैच रेफरी’ को लिखित रूप में अपने प्लेइंग-11 के नाम और 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम के साथ देंगे. इस नियम का इस्तेमाल बीसीसीआई पहले ही घरेलू सर्किट में कर चुका है. हाल के दिनों में खेले गए साउथ अफ्रीका की टी20 लीग – एसए20 में यह नियम लागू था. कप्तानो के पास दो टीम शीट होंगी जिनमें मुख्य टीम के नाम – प्लेइंग-11 और दूसरी शीट पर 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम होंगे. बीसीसीआई ने कहा है कि यह आईपीएल प्लेइंग-11 नहीं बल्कि ‘प्लेइंग 16’ होगा. WhatsApp पर खुद को जादूगर की तरह रखना चाहते हैं गायब? इन 5 तरीकों से दूसरों का मैसेज देख छुपा सकते हैं स्टेटस DRS का दायरा बढ़ेगा इस बार के आईपीएल में एक दिलचस्प नियम देखने को मिलेगा. हालिया विमेन्स प्रीमियर लीग (WPL 2023) में इस नियम को पहले से ही लागू किया जा चुका है. आईपीएल के 16वें सीजन में टीमों को DRS के नए नियम के तहत अंपायर द्वारा दिए गए नो-बॉल या वाइड के फैसले को चुनौती देने की अनुमति होगी. मलतब ये कि टीमें वाइड और नो-बॉल से जुड़े फैसलों पर भी DRS ले सकेंगी.पहले केवल आउट या नॉट आउट के फैसलों पर DRS लिया जाता था. इम्पैक्ट प्लेयर के ऐलान के समय नया सिग्नल देखने को मिलेगा टीम द्वारा इम्पै़क्ट प्लेयर की घोषणा करते समय अंपायर का नया एक्शन देखने को मिलेगा.इम्पैक्ट प्लेयर को मैदान पर लाने के लिए कप्तान को या तो मैदानी अंपायर या चौथे अंपायर को इसकी जानकारी देनी होगी. नए नियम के तहत अंपायर इस दौरान दोनों मुट्ठी बांधकर हाथों को इम्पैक्ट प्लेयर के सिर के ऊपर से क्रॉस करते नजर आएंगे. IPL Prize Money: 4.8 करोड़ से 20 करोड़ तक, अब तक खेले गए 15 सीजन में कब और कितनी बढ़ी आईपीएल की प्राइज मनी धीमी ओवर गति पर पेनल्टी का करना होगा सामना यह नियम पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के मैचों में लागू था. अगर टीमें तय समय सीमा में ओवर नहीं फेंक पाती हैं तो उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा. अगर धीमी ओवर गति पाई जाती है, तो फील्डिंग करने वाली टीम को घेरे के बाहर एक फील्डर कम – सिर्फ चार फील्डर रखने दिया जाएगा. डेड बॉल का होगा कॉल मैच के दौरान अगर अंपायर फील्डर द्वारा ‘अनुचित’ रवैये या हरकत को नोटिस करता है, तो वह फील्डिंग कर रही टीम पर 5 पेनल्टी रन के साथ डेड बॉल कॉल दे सकता है. इसके अलावा अगर कोई गेंद स्ट्राइक ले रहे बल्लेबाज को पिच से बाहर आने के लिए मजबूर करती है तो उस गेंद को नो-बॉल माना जाएगा और इसके बाद की इस तरह के गेंदों को डेड बॉल करार दिया जाएगा. (Article : Surabhi Pandey)

