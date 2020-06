International Yoga Day: कमाई भी करा रहा है योग, पॉपुलर हो रहे हैं इससे जुड़े बिजनेस

21 जून यानी आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) मनाया जा रहा है. कोरोनावायरस के चलते इस बार लोग पार्क या योगा सेंटर जैसी जगहों पर इकट्ठे न होकर घर पर ही रहकर योग दिवस मना रहे हैं. पूरी दुनिया में योग के फायदों को देखते हुए इसे बड़ी संख्या में लोग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग योगा करते हैं. इस कारण कारण योग से जुड़े बिजनेस भी काफी फल-फूल रहे हैं. सेहत से जुड़ा यह फील्ड कमाई भी करा रहा है.

कई लोग योग करने के लिए योगा टीचर हायर करते हैं. यह योग से कमाई का सबसे पॉपुलर तरीका है. हालांकि शुरुआत में अधिक अर्निंग नहीं कर सकते हैं. अनुभव और फेम बढ़ने के साथ ही योग टीचर की कमाई के मौके भी बढ़ जाते हैं. योगा ट्रेनर बनने के लिए 1 से डेढ़ साल की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट की जरूरत होती है. कई इंस्टीट्यूट हैं, जो योग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं.

जो लोग घर पर अकेले योग नहीं करना चाहते, वे योगा सेंटर्स का सहारा लेते हैं. यहां अन्य लोगों के साथ मिलकर ग्रुप में योगा क्लास की जा सकती है. मेट्रो सिटी और विदेश में इसका काफी प्रचलन है. खुले और प्राकृतिक वातावरण वाले योगा सेंटर काफी पसंद किए जाते हैं. योग सेंटर खोलकर एक अच्छा योगा ट्रेनर रखा जा सकता है और कमाई का विकल्प खड़ा जा किया सकता है. अगर आप योग ट्रेनर हैं तो खुद का फिटनेस और योग सेंटर भी खोला जा सकता है.

योग से जुड़े प्रोडक्ट का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. इसमें योगा मैट (चटाई), योग के लिए खास कपड़े, जूते, योग सीडी, योग डीवीडी, योगा बुक्स बैंड, एक्सेसरीज की डिमांड तेजी से बढ़ी है. ये चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मार्केट में उपलब्ध हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में योगा मैट का ग्लोबल मार्केट साइज 13.3 अरब डॉलर का था और इसके 2026 तक 23.2 अरब डॉलर का हो जाने का अनुमान है. इस बाजार के 2018 से 2026 के बीच 9.9 अरब डॉलर के इंक्रीमेंटल रेवेन्यु को हासिल करने की उम्मीद है.

